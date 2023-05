“Carlos tiene grandes desafíos con la convicción y capacidad de trabajo. Es el candidato indicado a sucederme y por eso fue elegido por más de 40 partidos del Frente Cambia Jujuy”, indicó Morales y subrayó: “Estamos con mucha energía y fuertes para reafirmar lo que venimos haciendo”.

“Nuestros proyectos están claros: escuelas, parques solares, Cannava, tren turístico y muchas cosas más”, explicó Carlos Sadir y puntualizó que más allá que la campaña no toca algunos temas como deportes y cultura “pero se hizo mucho en ese sentido”.

Sin Limites con Alberto Siufi - 04/05/2023

Plan de viviendas

“Si bien se hizo mucho, necesitamos que sea algo más potente y buscar alternativas para otorgamientos de terrenos y construir viviendas. La idea es abrir líneas flexibles para que la gente pueda ver qué puede hacer, siguiendo con una tutela del Estado que trabajará en la parte social”, indicó Carlos Sadir.

Además, destacó que “ Nación discriminó a Jujuy tremendamente, no asignó viviendas en la provincia y cuando lo hizo no cumplió con el envío de fondos. También tuvimos que poner plata propia para las que se había adjudicado durante el gobierno anterior y no llegó el dinero. Tienen una gran deuda con la provincia”.

El agua

Entre uno de los principales proyectos del candidato del Frente Cambia Jujuy se encuentra el agua. “Entendemos que tenemos una problemática y se puede agravar, por lo que trabajaremos en reservorios públicos y privados que impidan que sigan habiendo pérdidas de producción por la sequía”, dijo Sadir.

“Eso implica puestos de trabajo, tenemos una gran tarea con algo central para la provincia: el consumo y la producción”, agregó.

La producción de litio

El gobernador Gerardo Morales destacó que “actualmente no hay tanto ruido con el litio, pese a algunos intentos de legisladores locales que querían que la Nación se haga cargo”. “Eso no se puede porque la Constitución Nacional lo prohíbe, no se para quién juegan pero evidentemente no es para Jujuy”, agregó.

Además, destacó que los países con gran reservorio de litio como Bolivia y Chile están complicados con la producción, por lo que hay un desincentivo a la inversión y todas esas empresas vendrán a la Argentina.

“Tenemos que aumentar la cantidad de litio que queda en el país para darle valor agregado y que fabriquemos las baterías. Es un punto que tenemos que trabajar en el modelo que viene”, indicó Morales.

Además, explicó que “Jujuy es la única provincia que tiene un 8,5%, en tanto que Salta y Catamarca no lo están aplicando”.

“Este proceso generó 12 mil puestos de trabajo y hay varios que continuarán bajo la gobernación de Carlos –Sadir-, con empresas que dejan buenas regalías y nos llevarán a ser los mayores exportadores con ingresos importantes”, agregó el actual mandatario provincial.

Por su lado, Carlos Sadir explicó que “en lugares como Olaroz Chico tenga empresas chicas que crecen rápidamente trabajando con las litieras de una manera muy positiva”. “Hoy son pueblos de ocupación plena porque estos lugares tienen un derrame enorme que llega a compañías de distinto tipo como fleteros, lavanderías, cáterin, metalmecánica, soldadura y demás”, agregó.

Zona franca y Jujuy como polo productivo

“Vamos con mucha potencia, estamos esperando algunas autorizaciones de Nación para su pleno funcionamiento. Tenemos empresas que quieren instalarse para que la zona franca de Perico funcione a pleno”, dijo el candidato a gobernador.

“Haremos un nodo logístico multimodal que llevará el tren con las salidas que ya tiene esa zona para poder sacar la producción. Eso generará posibilidades dentro del punto de vista del transporte”, agregó.

“Esto potenciado con nuestro plan de polo productivo para que los inversores no tengan impuestos provinciales y devolución en algunos otros generará la instalación de empresas que producirán y generarán puestos de trabajo, que es lo más importante”, puntualizó el actual ministro de Hacienda.

“Hay gente que no cree pero hay muchos proyectos que nos llevaron tiempo como Cauchari o Cannava, pero finalmente están ahí”, agregó Gerardo Morales y dijo que eso ayudó a una transformación educativa: “Ya iniciamos casi 100 escuelas y hay otras tantas en refacción integral gracias a las plantas solares”.

La energía de Cauchari

“Cauchari fue construido para venderle al Sistema Interconectado Nacional, generando fondos para la provincia de Jujuy que permiten construir escuelas e invertir en otros proyectos”, explicó Gerardo Morales.

“A partir de los proyectos de generación distribuida para Jujuy se dará energía en la provincia. Ya están en construcción y son casi 100 mb para bajarle la tarifa a productores, comercios y algunas actividades que no tienen subsidios”, agregó.

“La gente en sus casas tiene subsidios del gobierno nacional y provincial”, dijo.

Productores privados en Cannava

“Estamos en la etapa de traer invernaderos para que se puedan sumar productores privados, a los cuales se les otorgará una hectárea a cada uno. En una primera etapa pensamos en 40 hectáreas”, indicó Carlos Sadir.

“Cada uno tendrá su producción y luego lo venderá a Cannava por un precio acordado con ellos, será la empresa quien lo procese y lo venda”, agregó el ministro.

Proyectos únicos y pioneros

“Dos o tres proyectos nos hicieron picar en punta en todo el país: Cannava, Cauchari y GIRSU. Hemos trabajado en ello y cuando los planteamos nos dijeron que no podríamos hacerlo. La verdad que el tiempo nos dio la razón, las obras están y se está pagando muy bien. Tenemos que estar orgullosos porque son proyectos únicos”, explicó Sadir.

Economía del conocimiento

“La semana que viene entregaremos becas a 721 chicos que se capacitarán por 7 meses en una empresa a la que nosotros aportamos con el objetivo que para los chicos sea gratuito. Es para que accedan a empleos digitales porque hoy se necesita programadores y que sepan inglés”, dijo Gerardo Morales.

Además, subrayó que hay otra empresa que capacitará a 1.500 chicos y 200 docentes en el mismo sentido.

“Son empresas certificadas internacionalmente para programación y enseñar los proceso de inclusión digital. En unos años será fundamental para cualquier empleo”, aseguró.

“Somos el gobierno que más invirtió en educación pública”, agregó el gobernador.

El mensaje de cara al domingo

“Estamos muy próximos a las elecciones, tenemos que ir todos a las urnas. Nosotros llevamos nuestra propuesta a toda la provincia, recorrimos cada localidad y apoyamos a nuestros candidatos”, dijo el ministro de Hacienda.

“Trabajamos mucho e invitamos a la gente a que nos acompañe. Está claro que hoy Jujuy es otro, algo distinto a lo que encontramos. Tenemos muchos proyectos nuevos para demostrar que somos una provincia viable y darle una mejor calidad de vida a los jujeños”, finalizó Sadir.

“Jujuy ha cambiado, no vuelve a ser la misma. Hoy es mejor. Tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que falta mucho pero Carlos es la mejor garantía para seguir por este camino. Él conoce todo lo que hicimos y lo que nos falta por hacer. Les pido que nos acompañen en este camino de transformación”, dijo Gerardo Morales.