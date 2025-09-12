Gobernadores de Provincias Unidas le reclamaron mayor diálogo a Javier Milei

Frigerio, Cornejo y Zdero participaron de la primera mesa federal con el Gobierno

Dura crítica de los gobernadores a Milei: “Necesitamos una macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro” (Foto: X/@myriprunotto)

Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron este viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba, para marcar su postura tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que disponía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ).

Política. El Gobierno frenó los despidos en el INTA y otros organismos estatales: los motivos

El encuentro fue encabezado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). Los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, no pudieron asistir por cuestiones de agenda , aunque ratificaron su pertenencia al espacio.

En conferencia de prensa, Llaryora aseguró que gobernar “ es generar trabajo” y que para ello se necesita “una macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro” . “No queremos un modelo que produzca desempleo ni otra frustración más para la Argentina. Provincias Unidas es un grito federal y una propuesta que mira el futuro”, expresó.

Frigerio, Cornejo y Zdero participaron de la primera mesa federal con el Gobierno

El cordobés también cuestionó el veto a la ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica: “Queremos apoyar a la comunidad universitaria y al hospital Garrahan, que salva vidas todos los días. Pensar que ese presupuesto afecta la macroeconomía es una concepción cruel”, sostuvo.

Provincias Unidas Gustavo Valdés anunció su incorporación a Provincias Unidas tras el triunfo en Corrientes

Por su parte, Gustavo Valdés destacó que el espacio busca pensar el país desde el interior: “Necesitamos un proyecto nacional que nos contenga a todos. Debemos dejar de ser solo el interior y convertirnos en la República Argentina”.

Carlos Sadir, de Jujuy, fue más directo en su reclamo: “Si el Gobierno nacional estuviera dispuesto a escucharnos, no estaríamos reclamando leyes y proyectos. Necesitamos diálogo para resolver los problemas de la gente”.

El cierre estuvo a cargo de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien subrayó el carácter político del armado: “Es un frente de gestión que pretende resolverle los problemas a la gente de todo el país. Vamos a defender la producción, el empleo y las oportunidades para los jóvenes”.

La reunión en Río Cuarto marca un nuevo paso en la construcción de Provincias Unidas, un espacio que busca consolidarse como alternativa política y electoral, en un contexto de tensión creciente entre los gobernadores y la Casa Rosada.