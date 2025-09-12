Gobernadores de Provincias Unidas le reclamaron mayor diálogo a Javier Milei

Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron este viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba, para marcar su postura tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que disponía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El encuentro fue encabezado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). Los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, no pudieron asistir por cuestiones de agenda, aunque ratificaron su pertenencia al espacio.
En conferencia de prensa, Llaryora aseguró que gobernar “es generar trabajo” y que para ello se necesita “una macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro”. “No queremos un modelo que produzca desempleo ni otra frustración más para la Argentina. Provincias Unidas es un grito federal y una propuesta que mira el futuro”, expresó.
El cordobés también cuestionó el veto a la ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica: “Queremos apoyar a la comunidad universitaria y al hospital Garrahan, que salva vidas todos los días. Pensar que ese presupuesto afecta la macroeconomía es una concepción cruel”, sostuvo.
Por su parte, Gustavo Valdés destacó que el espacio busca pensar el país desde el interior: “Necesitamos un proyecto nacional que nos contenga a todos. Debemos dejar de ser solo el interior y convertirnos en la República Argentina”.
Carlos Sadir, de Jujuy, fue más directo en su reclamo: “Si el Gobierno nacional estuviera dispuesto a escucharnos, no estaríamos reclamando leyes y proyectos. Necesitamos diálogo para resolver los problemas de la gente”.
El cierre estuvo a cargo de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien subrayó el carácter político del armado: “Es un frente de gestión que pretende resolverle los problemas a la gente de todo el país. Vamos a defender la producción, el empleo y las oportunidades para los jóvenes”.
La reunión en Río Cuarto marca un nuevo paso en la construcción de Provincias Unidas, un espacio que busca consolidarse como alternativa política y electoral, en un contexto de tensión creciente entre los gobernadores y la Casa Rosada.
