Hoy hay paro de controladores aéreos y 27 aeropuertos están afectados

Qué dijo el gobierno ante esta medida de fuerza

Desde el Gobierno señalaron que la medida de los empleados estatales de la ANAC “no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos”. “De momento, no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo”, indicaron en un comunicado.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, criticó duramente las políticas del Gobierno: “Dejen de echarle la culpa a los trabajadores por los vuelos que se cancelan. La paralización de las actividades es exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”. Aguiar también añadió que con “despidos, congelamiento de salarios y desinversión presupuestaria”, se está intentando “rematar todo el patrimonio nacional”.

Entre el viernes y el sábado pasados provocó pérdidas millonarias en Aerolíneas Argentinas, más de 37 mil pasajeros afectados y la paralización total de la actividad en Aeroparque y en el Aeropuerto de Ezeiza.

Asambleas este jueves en medio del paro

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizarán el jueves a la tarde, por separado, asambleas de trabajadores para resolver si continuarán con las medidas de fuerza: “Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, afirmó a Infobae un importante dirigente gremial del sector aeronáutico.

El agravamiento del conflicto tiene otros componentes como la decisión del Gobierno de aplicar el decreto de Javier Milei que declaró oficialmente como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial y, por lo tanto, obliga a los sindicatos a avisar cualquier medida de fuerza con 5 días de anticipación y a garantizar servicios mínimos del 50% para no ser considerada ilegal.

