Javier Milei se reunirá con el presidente electo de Chile en Casa Rosada

El presidente electo de Chile , José Antonio Kast , arribará a la Argentina este martes para mantener una reunión con Javier Milei , en lo que marcará su debut internacional tras imponerse en la segunda vuelta presidencial . La cita está programada para el mediodía en la Casa Rosada .

Este encuentro se enmarca en una agenda orientada a gestos políticos , articulación regional y acercamientos con actores del ámbito empresarial . El viaje tendrá lugar apenas 24 horas después de que Kast diera iniciara oficialmente el proceso de transición en Chile, luego de compartir un desayuno institucional con el presidente saliente, Gabriel Boric , en el Palacio de La Moneda .

Esa reunión dio comienzo formal al camino hacia la sucesión presidencial , un proceso que concluirá el 11 de marzo , fecha en la que el referente del Partido Republicano tomará posesión del cargo máximo.

La elección que lo catapultó a la presidencia fue ampliamente favorable . En el balotaje, Kast obtuvo más del 58% de los sufragios , superando a la postulante comunista Jeannette Jara , y selló así un cambio de rumbo político en Chile , con un programa enfocado en seguridad , mayores controles migratorios y una reducción del tamaño del Estado .

El primer gesto hacia la región por parte del presidente electo de Chile

La elección de la Argentina como primer viaje al exterior por parte del presidente electo de Chile apunta a fortalecer la relación entre ambos países y a marcar desde el inicio el rumbo de su política internacional. En ese contexto se encuadra el encuentro con Milei, que tendría una duración estimada de una hora y media y busca exhibir una sintonía ideológica entre los dos jefes de Estado.

De acuerdo con el mensaje difundido por el equipo de comunicación de Kast, el viaje tiene como propósito fortalecer la relación entre Chile y Argentina, reactivar el diálogo bilateral, avanzar en temas vinculados a la seguridad y la política migratoria, y dinamizar el intercambio comercial entre ambos países, con el objetivo de impulsar inversiones, generar empleo y elevar el bienestar de la población.

Además de la reunión prevista en la Casa Rosada, el cronograma incluye encuentros y actividades destinadas a afianzar lazos económicos y a presentar a la próxima gestión chilena ante referentes del sector empresarial argentino.

Reuniones económicas y respaldo empresario

Luego del encuentro con Javier Milei, Kast asistirá a un almuerzo de trabajo en el Hotel Intercontinental, del que participarán referentes del empresariado argentino vinculados a rubros como industria, energía, obras de infraestructura, sector agropecuario, comercio minorista y sistema financiero.

El objetivo central será analizar posibles acuerdos y asociaciones, además de transmitir certidumbre y estabilidad al ámbito corporativo.

La delegación que lo acompañará pone de manifiesto esa orientación. Integran el grupo su asesor económico, Jorge Quiroz; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez; la titular de la Sofofa, Rosario Navarro; el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, y el presidente de Bicecorp, Luis Felipe Gazitúa.

El presidente Javier Milei junto al reciente electo José Antonio Kast

Previo a su regreso a Santiago, Kast mantendrá además un encuentro de trabajo con el embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, destinado a evaluar el estado actual del vínculo entre ambos países y a ordenar la hoja de ruta diplomática para los próximos meses.

El paso por Buenos Aires ocurre en medio de un proceso de transición vertiginoso en Chile y se proyecta como un gesto inicial sobre la impronta internacional que el mandatario electo pretende darle a su gestión, con un marcado foco regional, prioridad en el intercambio comercial y afinidad política con gobiernos ideológicamente cercanos.