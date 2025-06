"Me parece aberrante, el que las hace, las paga", dijo Javier Milei sobre un posible un indulto a Cristina Kirchner

Javier Milei se refirió a la confirmación de la condena contra de Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como Vialidad y negó cualquier posibilidad de que se le conceda un indulto a la ex presidenta, quien enfrenta una condena de seis años de prisión junto con la inhabilitación de por vida para ejercer funciones públicas.

En un anticipo de la entrevista que saldrá este jueves en LN+ con el periodista Esteban Trebucq , el presidente fue consultado sobre si el Gobierno contemplaba otorgar alguna forma de perdón. Su primera reacción fue tajante: “ Me parece un disparate ”, respondió.

Javier Milei descartó un indulto para Cristina Kirchner.

La palabra de Javier Milei sobre el posible indulto a Cristina Kirchner

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, agregó el presidente.