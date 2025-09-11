jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 13:12
Fútbol.

Mundial 2026: FIFA informó los horarios de los partidos

El Mundial se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. La compet Tendrá horarios muy distintos a los de Qatar 2022.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
FIFA dio a conocer los horarios de los partidos del Mundial 2026.

FIFA dio a conocer los horarios de los partidos del Mundial 2026.

Con la definición de los equipos clasificados, comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026. Aunque aún se desconocen los rivales de la Selección Argentina, FIFA confirmó los horarios de los partidos. Cada jornada arrancará con un partido a las 13, seguido de encuentros a las 16, 19 y 22 (hora de Argentina).

Esto representa un cambio notable respecto a la cita de Qatar 2022, donde los argentinos debían madrugar para el primer duelo diario a las 7 de la mañana, con los siguientes programados a las 10, 13 y 16.

Con la lista de clasificados, la cuenta regresiva para el Mundial 2026 comenzó.

Ese turno de las 7 de la mañana evoca recuerdos negativos para los argentinos, porque la única vez que la Selección jugó a esa hora fue en su partido inaugural frente a Arabia Saudita, donde perdió 2-1, en lo que se convirtió en una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales.

El Mundial 2026, que se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, arrancará en apenas nueve meses, el 11 de junio, y la final se disputará el 19 de julio.

La definición del Mundial se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey, con inicio programado a las 16, coincidiendo con la misma hora del partido inaugural.

argentina - messi
Argentina- Brasil : El clásico sudamericano será en el Estadio Monumental, con el mano a mano entre Lionel Messi y Neymar en el regreso de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Argentina- Brasil : El clásico sudamericano será en el Estadio Monumental, con el mano a mano entre Lionel Messi y Neymar en el regreso de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

El certamen de 2026, que tendrá como sede Estados Unidos, Canadá y México, estrenará un nuevo formato al incluir 48 selecciones por primera vez.

Estas estarán organizadas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, y pasarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona junto con los ocho mejores terceros. En total, se llevarán a cabo 104 encuentros a lo largo del torneo.

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

  • Argentina
  • Australia
  • Brasil
  • Canadá
  • Colombia
  • Corea del Sur
Lionel Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022.
  • Ecuador
  • Estados Unidos
  • Irán
  • Japón
  • Jordania
  • Marruecos
  • México
  • Nueva Zelanda
  • Paraguay
  • Túnez
  • Uruguay
  • Uzbekistán

