Por la semana 28, CF Montréal recibirá a St. Louis City

El duelo entre CF Montréal y St. Louis City correspondiente a la semana 28 se disputará en el estadio Stade Saputo desde las 20:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.
Así llegan CF Montréal y St. Louis City
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS
En su visita anterior, CF Montréal empató por 1 con Toronto FC. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 9 goles marcados y con 6 en su valla.
Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS
En la jornada anterior, St. Louis City igualó 1-1 el juego frente a FC Dallas. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 10 goles a favor y ha recibido 11 en su arco.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.