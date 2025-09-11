jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 06:58
MLS

Por la semana 28, CF Montréal recibirá a St. Louis City

Toda la previa del duelo entre CF Montréal y St. Louis City. El partido se jugará en el estadio Stade Saputo el sábado 13 de septiembre a las 20:30 (hora Argentina).

Por la semana 28, CF Montréal recibirá a St. Louis City
BsAs (DataFactory)

El duelo entre CF Montréal y St. Louis City correspondiente a la semana 28 se disputará en el estadio Stade Saputo desde las 20:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan CF Montréal y St. Louis City

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS

En su visita anterior, CF Montréal empató por 1 con Toronto FC. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 9 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS

En la jornada anterior, St. Louis City igualó 1-1 el juego frente a FC Dallas. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 10 goles a favor y ha recibido 11 en su arco.


Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs New York Red Bulls: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Charlotte FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Nashville SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs FC Cincinnati: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs San José Earthquakes: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Los Angeles FC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Austin FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Real Salt Lake: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario CF Montréal y St. Louis City, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

FUENTE: nota.texto7

