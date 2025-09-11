Por la semana 28, CF Montréal recibirá a St. Louis City

BsAs (DataFactory)

El duelo entre CF Montréal y St. Louis City correspondiente a la semana 28 se disputará en el estadio Stade Saputo desde las 20:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan CF Montréal y St. Louis City Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de CF Montréal en partidos de la MLS En su visita anterior, CF Montréal empató por 1 con Toronto FC. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 9 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de St. Louis City en partidos de la MLS En la jornada anterior, St. Louis City igualó 1-1 el juego frente a FC Dallas. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 10 goles a favor y ha recibido 11 en su arco.



Fechas y rivales de CF Montréal en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs New York Red Bulls: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Charlotte FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Nashville SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs FC Cincinnati: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de St. Louis City en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs San José Earthquakes: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Los Angeles FC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Austin FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Real Salt Lake: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario CF Montréal y St. Louis City, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







