Por qué no abrirán los bancos el jueves 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre las sucursales bancarias no atenderán al público en toda la Argentina. Se trata del Día del Bancario, una jornada que el sistema financiero observa como feriado sectorial desde hace décadas.

La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria (1924) y está reconocida en el convenio colectivo del sector, que equipara el 6 de noviembre a un feriado: ese día se suspenden las prestaciones laborales en sucursales.

Bancos Los bancos no podrán comprar dólares hasta fin de mes. Twitter Jueves sin bancos: ¿Qué servicios habrá disponibles? Aunque las puertas estarán cerradas, siguen operativos el homebanking, las apps, los cajeros automáticos y las billeteras para pagos y transferencias. También se puede extraer efectivo en puntos de retiro de supermercados y comercios adheridos.

Operaciones que requieren personal (apertura de cuentas presenciales, gestiones de caja, firma de documentación, atención comercial en ventanilla) deberán reprogramarse para el siguiente día hábil. En general, vencimientos que caen en feriado se trasladan automáticamente al día hábil posterior.

¿Qué pasa con el dólar y el clearing? Durante la jornada no habrá atención en el mercado cambiario por la inactividad bancaria. El clearing y otras cámaras compensadoras no operan y retoman al día hábil siguiente. Planeá pagos y acreditaciones con antelación. Como referencia salarial del sector, el bono por el Día del Bancario de noviembre 2025 fue actualizado por paritarias y quedó en $1.708.032,46 (sujeto a revisiones), según el sindicato y medios especializados.

