Preocupación de los vecinos por robos en Alto Comedero

Vecinos de Alto Comedero expresaron su preocupación por una serie de robos que se vienen registrando en las inmediaciones de la Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa, zona donde además funciona una feria y circulan muchas familias a diario. Los residentes aseguran que los hechos ocurren, principalmente, durante la noche.

Qué dijeron los vecinos de Alto Comedero sobre los robos Según relató un vecino, en la vereda del edificio ubicado frente a la Parroquia se produjeron varios robos en las últimas semanas. “En la vereda de este edificio robaron motocicletas. Eso pasó el día viernes de la semana pasada a las 10 de la noche. También robaron una bici hace un tiempo”, explicó.

Embed - VECINOS DE ALTO COMEDERO DENUNCIA ROBOS EN EL BARRIO Otras personas comentaron que, si bien no todos fueron testigos directos, los episodios delictivos se hablan de casa en casa y generan inquietud. “Me han comentado que robaban, pero yo no he visto en sí. El hecho de que se comenta que los robos son reiterados, por supuesto que preocupa. Los vecinos estamos en nuestra casa; se sale únicamente a hacer los trámites que corresponde, nada más”, señaló otro residente del sector.

En tanto, una vecina remarcó que si bien existe la inseguridad y todos son conscientes de ello, mantienen cierta organización interna para cuidarse entre quienes viven en el barrio. “Te digo que acá sí hay robos, no te voy a decir que no hay. Pero nos cuidamos entre todos”, afirmó, aunque admitió que durante la noche aumenta la sensación de inseguridad.

