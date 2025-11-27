Presentaron el primer informe de Indicadores Industriales de Jujuy

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) y la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) presentaron el Primer Informe de Indicadores Industriales de la provincia , un documento que analiza la evolución del empleo, los salarios y la actividad empresarial entre 2015 y 2024, con foco en los sectores industrial y minero.

El encuentro contó con la presencia del vicedecano de la facultad, Alejo Miguel Cornell, y el presidente de la UIJ, Federico Gatti, quien destacó la importancia de este trabajo conjunto entre el sector académico y el productivo.

Durante la presentación, Gatti explicó que este primer informe —denominado Informe de Situación— permite dimensionar el peso del sector industrial y minero en la provincia:

“Estamos relevando el peso que tiene el sector industrial y el sector minero en Jujuy. Han medido el empleo desde 2015 hasta 2024, cómo fue creciendo y cómo se compara a nivel nacional”. Según detalló, el estudio recopila información brindada por empresas jujeñas y muestra la evolución del empleo, los niveles salariales y la participación por género, incluyendo el incremento de la presencia femenina en minería y en la industria.

Próximos informes y construcción del indicador industrial

Gatti anticipó que este trabajo continuará con la publicación de nuevos reportes:

A mediados de diciembre: informe sobre el peso de las exportaciones industriales y mineras de Jujuy.

A fines de diciembre: lanzamiento del primer Indicador Industrial y Minero de la provincia, elaborado con datos proporcionados por las empresas.

image Primer informe de Indicadores Industriales.

“Queremos saber cuánto se invierte en la provincia, cuánto empleo directo se genera y cuántos impuestos se pagan a nivel nacional, provincial y municipal”, explicó. El dirigente agradeció a las empresas que ya aportaron datos y llamó a que más compañías se sumen al relevamiento para ampliar la representatividad del indicador.

Participación de mujeres y nivel educativo de la fuerza laboral

El informe también estudia la composición del empleo por género y formación académica: “En minería el dato pasó de 0 a 30 mujeres, es importante. En la industria, de unos 10 mil empleados, unas 1.500 son mujeres”, señaló Gatti, quien adelantó que en futuros relevamientos se analizarán también diferencias salariales e incorporación según nivel educativo.

El año de las empresas y perspectivas hacia 2026

Gatti reconoció que el 2024 fue un año complejo para varios sectores productivos: “Hay empresas que todavía no lograron recuperarse, algunas tuvieron que cerrar momentáneamente sus operaciones. Fue un año desafiante por el aumento de costos y la caída del consumo”.

Sin embargo, expresó que se observa cierta estabilidad macroeconómica que podría favorecer la toma de decisiones a futuro, en especial si avanzan reformas impositivas y laborales.

Los informes serán de acceso público para empresas, instituciones, medios, organismos estatales y universidades: “Estos datos permiten tomar decisiones basadas en información real. Van a servir para presentar proyectos al sector público y para el debate académico”, afirmó.