19 de agosto de 2025 - 10:32
Crimen.

Presunto asesino serial: los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo

El fiscal, Guillermo Beller, confirmó que los rastrillajes y excavaciones continuarán en el patio de la casa de Matías Jurado por los datos que arrojó el georadar de Gendarmería.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Finca El Pongo

Finca El Pongo

Los trabajos del Equipo de Antropología Forense se llevarán adelante en el patio de la casa del "asesino del Alto", ya que el georadar de Gendarmería marcó seis puntos que podrían "presentar anomalías".

En cuanto a los rastrillajes efectuados en el arroyo Las Martas y en el basural cercano, Beller explicó que, al tratarse de “escenas secundarias”, ya se completó el abordaje correspondiente y no se continuará con tareas en esa zona.

el pongo analisis basura (2)

Excavaciones en el patio de la casa de Matías Jurado

Este martes arribó el Equipo de Antropología Forense para iniciar las excavaciones en la vivienda de Matías Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero. En la jornada del lunes 18 de agosto, los especialistas realizaron tareas de laboratorio junto a personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), enfocadas en el reconocimiento de restos óseos.

"Teniendo en cuenta las tareas que se hizo con gente de Gendarmería através del georadar, se hicieron marcaciones importantes en el patio de la casa de Matías Jurado. El Equipo de Antropología Forense, con esos puntos, empezará con las excavaciones. El georadar presentó anomalías en seis puntos, por lo que también se descartó la zona de la vereda", dijo.

Además, se sumará un entomólogo para analizar a partir de los insectos presentes en los restos óseos, precisiones sobre tiempo, espacio y posibles detalles sobre los supuestos asesinatos. Sobre esto, el Fiscal Beller agregó: "Mediante el análisis de los insectos en los huesos y restos óseos, nos pueden arrojar fechas y cuestiones de interés para la causa".

Embed - GUILLERMO BELLER - FISCAL MPA - Los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo

Ampliación de la imputación a Matías Jurado

En otro orden, el fiscal Guillermo Beller adelantó que en las próximas horas podría concretarse la audiencia imputativa para ampliar la acusación contra Matías Jurado. Al respecto, explicó que el Ministerio Público de la Acusación ya solicitó el proceso, aunque todavía resta que la Oficina de Gestión defina la fecha de realización.

"Estamos a la espera, mañana o pasado mañana ya podríamos tener la audiencia para ampliar la imputación", manifestó el funcionario. Agregando posteriormente, que en ese encuentro se podría concretar finalmente la reunión que solicito Matías Jurado días atrás.

Actualmente, Matías Jurado está imputado por homicidio agravado en el marco de las primeras pruebas que determinarían el posible crimen de Jorge Omar Anachuri. Sin embargo, el Fiscal Beller adelantó que "la calificación legal de la causa va a tener que cambiar porque se tendrá que caratular por doble homicidio".

Esto hace referencia a los dos hechos confirmados por el MPA: los posibles asesinatos de Jorge Omar Anachuri (68 años), como así también de Sergio Sosa (25 años).

matias jurado MPA declaracion (4)

