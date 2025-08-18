Proponen el pase automático a planta permanente a profesionales de salud tras la residencia

Foto ilustrativa.

La Comisión de Salud de la Legislatura jujeña se reunió en el Salón Marcos Paz para analizar modificaciones a la Ley de Residencias en Ciencias de la Salud. En el encuentro participaron el secretario general de APUAP, Gabriel Nicolás Fernández, y la secretaria de Capacitación del gremio, Anahú Andrea Mendoza, quienes expusieron aportes al debate.

El presidente de la comisión, diputado Omar Gutiérrez, explicó que el objetivo de la iniciativa es fortalecer la formación de recursos humanos en el sistema sanitario provincial, en un contexto de crisis de las residencias médicas a nivel nacional. “Queremos garantizar la permanencia de los residentes en Jujuy y mejorar sus condiciones laborales”, señaló.

Tomará estado parlamentario en la Legislatura el proyecto del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento Legislatura de Jujuy. Uno de los puntos centrales del proyecto es la propuesta de que los profesionales pasen automáticamente a planta permanente una vez finalizada su etapa de formación, medida que busca evitar la migración de especialistas a otras jurisdicciones.

El legislador también destacó la importancia de reconocer el trabajo de los formadores que acompañan a los residentes, además de incorporar derechos laborales claros, entendiendo que los médicos residentes no solo se forman, sino que también cumplen un rol activo en el sistema de salud.

Finalmente, la Comisión anticipó que continuará recibiendo aportes de distintos sectores con el fin de enriquecer la iniciativa y lograr una ley que contemple tanto las necesidades de los profesionales como las de la comunidad jujeña.

