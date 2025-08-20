miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 09:47
Deporte.

Quién es Agostina Hein, la joven de Campana que marcó un hito en la natación argentina

Inició su trayectoria en la natación a los 7 años y sus logros recientes la ubican como una promesa destacada con un futuro muy prometedor en la disciplina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Agostina Hein, la joven de 17 años oriunda de Campana que hizo historia en la natación argentina.

Agostina Hein, la joven de 17 años oriunda de Campana que hizo historia en la natación argentina.

 

Agostina Hein se convirtió en un hito de la natación argentina al coronarse campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados, consolidándose como una de las grandes promesas del deporte a nivel nacional. La nadadora, de 17 años, nació en Campana el 24 de abril de 2008.

Comenzó a entrenar a los siete años en el club Ciudad de su ciudad natal y luego pasó a competir para el Club Independiente de Zárate, donde actualmente sigue bajo la guía de Sebastián Montero, su entrenador.

Quién es Agostina Hein, la joven de 17 años oriunda de Campana que hizo historia en la natación argentina.

Yo la conocí a Agos mediante los torneos de Federación de la FANNBA (Federación de Aficionados de Natación de Norte de la Provincia de Buenos Aires). Un amante de la natación observa nadadores propios y también algunos que tienen buenos resultados de otros clubes”, explicó Montero en diálogo con la revista Meta.

Agostina Hein y la decisión de dejar la escuela tradicional

Durante su desarrollo deportivo, entre entrenamientos, competencias juveniles y constantes traslados, Agostina tuvo que cambiar de escuela y continuar su educación a través del sistema de enseñanza a distancia del Ejército Argentino (SEDEA), el mismo recurso que utilizó en su momento Juan Martín Del Potro.

En medio de los entrenamientos, las competencias juveniles y los viajes, tuvo que cambiarse de colegio y seguir estudiando mediante el sistema a distancia del Ejército Argentino (SEDEA).

Sobre esa etapa, la nadadora campanense contó al sitio del Comité Olímpico Argentino: “El deporte te da alegrías, pero también te impone sacrificios. Con los viajes y la rutina diaria no podía seguir el ritmo del aula, y tuve que optar por la virtualidad”.

Agregó además: “Sé que el cambio fue por una buena causa, cuando iba a clases empezaba mis dobles turnos a las cinco de la mañana, para no perderme el entrenamiento, pero me representaba un gran desgaste físico y mental”.

El gran desempeño de la nadadora a su corta edad.

El gran desempeño de la nadadora a su corta edad

En 2019, Agostina se incorporó al Club Independiente, continuando bajo la guía de Montero como su entrenador, y al año siguiente, en 2020, logró defender los colores de Argentina gracias a sus destacados resultados en un torneo nacional celebrado en Córdoba.

Con el paso del tiempo, en 2022, sus rendimientos se consolidaron y mejoraron notablemente. Ese año, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Asunción, compitiendo en la posta de 4x200 metros libres.

Ya en 2023, en el Mundial Junior realizado en Israel, se quedó con el bronce en los 800 metros libres y recibió una ternura de plata en los Premios Olimpia, reafirmando su proyección como figura destacada de la natación juvenil argentina.

Se trata de una bonaerense que empezó a nadar a los siete años y cuyos resultados la posicionan con un gran futuro por delante.

En 2024, Agostina batió el récord nacional de los 100 metros mariposa con un tiempo de 59,38 segundos, asegurando su clasificación a los Juegos Olímpicos de París, donde se convirtió en la atleta más joven dentro del equipo argentino.

“Siempre soñé con triunfar en la natación, pero aún no lo dimensiono. Estaba triste porque creía que eso no iba a ser posible, pero fue increíble estar al lado de las mejores, cerca de Katie Ledecky, la nadadora estadounidense de la que soy fanática. Cuando volví de París, me tatué los aros olímpicos en el hombro”, confesó, emocionada, a la vez que lo relató el Comité Olímpico Argentino.

Agostina Hein, la joven de 17 años oriunda de Campana que hizo historia en la natación argentina.

Los logros más recientes de Agostina Hein en natación

Agostina Hein brilló en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde se llevó un total de ocho medallas, incluidas tres de oro.

Recientemente, se coronó campeona en los 400 metros combinados del Mundial Junior en Rumania, estableciendo un nuevo récord del torneo con un registro de 4:34,34 minutos.



Con esta marca, superó el récord histórico que Georgina Bardach había logrado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, de 4:37,51 minutos.

En los próximos días, Hein continuará su participación: este miércoles competirá en los 800 metros libres, y el viernes afrontará las finales de los 400 metros libres y 200 metros combinados.

