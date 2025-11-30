domingo 30 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de noviembre de 2025 - 10:57
Jujuy.

Rescataron a un hombre de 86 años con desnutrición y en grave estado de salud en Humahuaca

Un operativo permitió asistir y trasladar a un adulto mayor muy complicado que se encontraba en Cofradilla, una zona de difícil acceso en Humahuaca.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Rescate adulto mayor en Humahuaca.

Rescate adulto mayor en Humahuaca.

Lee además
Se celebró en Buenos Aires el primer encuentro de productores de vino de la Quebrada de Humahuaca (PH Nicole Leon)

Se celebró en Buenos Aires el primer encuentro de productores de vino de la Quebrada de Humahuaca
Caso Daniela Mamaní.
Crimen.

El cuerpo de Daniela Mamaní llegó a Humahuaca donde será velado y enterrado

La intervención comenzó tras el pedido del Agente Sanitario de Coraya, quien alertó sobre la situación del paciente, que presentaba signos de desnutrición y severas dificultades motrices.

image
Rescate adulto mayor en Humahuaca.

Rescate adulto mayor en Humahuaca.

Ante la urgencia, personal del Cuartel de Bomberos Humahuaca de la Policía de Jujuy se trasladó hasta el lugar. Debido a las características del terreno —una zona con accesos complicados y caminos abruptos— los rescatistas utilizaron una angarilla y una camilla especial para inmovilizar al adulto mayor y garantizar un traslado seguro.

El equipo trabajó de manera conjunta con personal del SAME y agentes sanitarios, quienes esperaban en un punto accesible para continuar la asistencia médica. El hombre pudo ser llevado hasta una ambulancia para recibir atención especializada.

image
Rescate adulto mayor en Humahuaca.

Rescate adulto mayor en Humahuaca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se celebró en Buenos Aires el primer encuentro de productores de vino de la Quebrada de Humahuaca

El cuerpo de Daniela Mamaní llegó a Humahuaca donde será velado y enterrado

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Ordenan allanamientos contra la financiera Sur Finanzas, ligada a Chiqui Tapia

Detienen a una adolescente de 16 años acusada de apuñalar y matar a su novio

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy confirmó el primer refuerzo para la Primera Nacional 2026: quién es
Mercado.

Gimnasia de Jujuy confirmó el primer refuerzo para la Primera Nacional 2026: quién es

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy video
Ahora.

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy

Sigue el censo nacional para docentes y no docentes de escuelas (Foto ilustrativa)
Relevamiento.

Censo para docentes y no docentes en Jujuy: cómo completar el formulario

El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal
Importante.

El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal

¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso
Farándula.

¿Se casan? La foto de la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de compromiso

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel