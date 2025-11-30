Rescataron a un hombre de 86 años con desnutrición y en grave estado de salud en Humahuaca

Rescate adulto mayor en Humahuaca.

Un operativo interinstitucional se llevó a cabo en las últimas horas en el paraje Cofradilla, en Humahuaca, donde un abuelo de 86 años debió ser rescatado debido a su delicado estado de salud.

La intervención comenzó tras el pedido del Agente Sanitario de Coraya, quien alertó sobre la situación del paciente, que presentaba signos de desnutrición y severas dificultades motrices.

image Rescate adulto mayor en Humahuaca. Ante la urgencia, personal del Cuartel de Bomberos Humahuaca de la Policía de Jujuy se trasladó hasta el lugar. Debido a las características del terreno —una zona con accesos complicados y caminos abruptos— los rescatistas utilizaron una angarilla y una camilla especial para inmovilizar al adulto mayor y garantizar un traslado seguro.

El equipo trabajó de manera conjunta con personal del SAME y agentes sanitarios, quienes esperaban en un punto accesible para continuar la asistencia médica. El hombre pudo ser llevado hasta una ambulancia para recibir atención especializada.

image Rescate adulto mayor en Humahuaca.

