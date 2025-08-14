River enfrenta a Libertad esta noche por Copa Libertadores: la posible formación

La posible formación de River.

River se prepara para su debut en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este jueves, desde las 21.30 horas, el equipo de Núñez enfrentará a Libertad en Paraguay con la meta de conseguir un resultado favorable que le permita regresar a Buenos Aires con ventaja. Mientras tanto, Marcelo Gallardo ajusta los últimos detalles para definir la formación.

Antes de emprender el viaje hacia Asunción, el entrenador dio a conocer la nómina de convocados para el encuentro. Entre los 23 jugadores seleccionados destacan nombres importantes como Driussi y Portillo, mientras que también se registran ausencias de peso. Con este plantel, el Muñeco debe decidir la alineación que saltará al campo del Estadio Tigo La Huerta.

River visita a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final. La defensa de River, con dudas Con Franco Armani custodiando el arco, la línea defensiva parece estar clara. Ante las ausencias de Pezzella, Rivero y Martínez Quarta, la dupla central estará formada por Sebastián Boselli y Paulo Díaz, quien todavía no llega en plenitud física. En la mitad de la cancha, Gallardo deberá definir lo que a simple vista parece ser la única incógnita para enfrentar a Libertad.

Tres futbolistas se disputaban ese lugar, pero todo indica que la vacante será para Giuliano Galoppo. Sus competidores eran Santiago Lencina, quien venía siendo titular, y Juanfer Quintero, que había tenido buenos ingresos desde el banco. Finalmente, todo apunta a que el exjugador de Sao Paulo acompañará a Enzo Fernández, Castaño y Galarza Fonda en el mediocampo.

La posible formación de River. En la línea ofensiva, Gallardo dispone de Sebastián Driussi, quien ya superó su lesión. No obstante, el delantero aguardará desde el banco su oportunidad, mientras que Facundo Colidio y Miguel Borja volverán a conformar la dupla atacante. Con esta única incógnita prácticamente despejada, River ultimará detalles antes de su visita a Libertad. La posible formación de River frente a Libertad Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y Miguel Borja. Cuándo juegan Libertad vs. River por los octavos de final. ¿A qué hora juega River vs. Libertad? River se medirá con Libertad en Asunción el jueves 14 de agosto a las 21:30, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Tigo La Huerta.

