River Plate enfrenta a Palmeiras esta noche en Brasil

River va por la remontada ante Palmeiras para avanzar a semifinales en la Copa Libertadores.

Después del 1-2 en la ida disputada en Núñez , River se enfrentará este miércoles a Palmeiras a las 21.30 en el Allianz Parque , en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 . Para este encuentro, Marcelo Gallardo analiza modificar la táctica , dejando atrás la línea de cinco y reforzando el mediocampo con un jugador adicional.

La principal incógnita es Lautaro Rivero , quien se recuperó de una sobrecarga en el gemelo tras el duelo con Atlético Tucumán y podría ser titular si llega en plena forma .

River y Palmeiras se enfrentan en la Copa Libertadores por tercera vez.

En la defensa, Rivero compartiría la zaga con Lucas Martínez Quarta , que superaría la competencia con Paulo Díaz por un lugar en el once inicial .

Cómo llega Palmeiras para el partido ante River por la Libertadores

Khellven, refuerzo incorporado recientemente desde CSKA Moscú, sufrió un golpe severo en el pie durante el encuentro de ida que lo mantiene en duda para el próximo partido.

River y Palmeiras se cruzan en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

En caso de que no llegue en condiciones, el sustituto más probable sería el argentino Agustín Giay, exjugador de San Lorenzo, quien había quedado relegado en el último tiempo, pero podría recuperar un lugar en la formación inicial ante la eventual ausencia del brasileño.

Las probables formaciones de Palmeiras y River, por la Copa Libertadores

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores: hora, TV y árbitro