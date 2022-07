Rompió el silencio.. Rodrigo De Paul: "Me quisieron llevar a un lugar que no merezco"

Rodrigo De Paul el actual jugador de la Selección Argentina que en los últimos meses estuvo metido en la polémica rompió el silencio y aclaró situaciones con respecto a Tini Stoessel su nueva novia, qué pasará con Qatar y los dichos en cuestiones legales con su ex mujer Camila Holms.

¿Cómo arrancó el romance de De Paul con Tini Stoessel? Las versiones que comenzaron a circularse hace un tiempo mencionaban que el jugador había comenzado su relación con la cantante cuando Camila, su ex, estaba embarazada. “Se dijeron muchas cosas erróneas” dijo Rodrigo al respecto.

image.png

"A Tini la conocí después de terminar con Camila, cuando ella estaba embarazada estábamos en pandemia y cada uno tenia su vida no nos comunicamos nunca" aclaró De Paul agregando que "me quisieron llevar a un lugar que no merece".

"Terminamos en buenos términos con Camila" dijo Rodrigo. En este sentido desmintió todo lo que se venía circulando y que ambos rehicieron su vida de la mejor manera y ninguno se metió en la vida del otro.

De Paul rompió el silencio

¿Se pierde el Mundial de Qatar 2022?

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estimó que Rodrigo De Paul podría perderse el Mundial de Qatar por su situación judicial.

El presidente de la AFA explicó que para ir a Qatar “no tenés que tener una denuncia penal con condena pendiente, algo de género o similar. Nosotros entendemos eso del reglamento FIFA", advirtió "Chiqui" en una extensa entrevista a radio Urbana Play.

A los fanáticos de la Scaloneta y la Selección Argentina los rumores de que el mediocampista no esté en Qatar por la cuota alimentaria con sus hijos empezaron a ser cada vez mas fuertes. En relación manifestó que "es simplemente una demanda de una relación normal, donde decidimos que un profesional se encargue del tema legal, nada más que eso”.

Circulaba también que Rodrigo pensaba alquilarle una casa a Tini durante el Mundial para que lo acompañe. Si bien al jugador le encantaría que su nueva pareja pueda estar en la copa, negó haber hablado del tema ni realizado tal pedido.

“Esta muy lejos de la realidad eso ni siquiera tocamos ese tema, si sobre mi familia obviamente si llego a estar convocado” aclaró De Paul.

Siguiendo la línea de la Selección se mostró muy ilusionado por lo que viene y del gran grupo que se formó en el plantel. “Con Scaloni a la cabeza, desde el 2019 ese partido con Brasil que no fue todo justo y las declaraciones de Leo post partido de Chile que quedó suspendido y nos defendió, creció una amistad y fluyó todo positivo para el equipo”.