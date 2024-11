Salta prohibió el uso de los celulares en las aulas

Especialista. Eduardo Montoro: "Los niños de la primaria no deben tener celulares"

san bernando salta.jpg Salta prohibió el uso de celulares en las aulas (Foto ilustrativa)

También el organismo provincial organizará programas de concientización sobre el uso responsable de la tecnología, y se realizarán evaluaciones periódicas para medir el impacto de estas medidas en el rendimiento académico de los estudiantes.

El debate en la Legislatura de Salta

La iniciativa obtuvo el visto bueno, pero recibió el voto negativo de los diputados de Ahora Patria, Griselda Galleguillos y Roque Cornejo. Galleguillos comparó la limitación del uso del celular con prohibir que las chicas se maquillen para ir a clases, justificando su voto en contra.

“Solamente se podrán usar con un plan mensual o semanal”, explicó la diputada Nancy Jaime y agregó que “nadie se va a oponer a que el uso de la tecnología para que los chicos aprendan, pero se necesitan algunas limitaciones”.

Qué postura tiene Jujuy

Salta se sumó a la Ciudad de Buenos Aires que también prohibió que los estudiantes utilicen celulares durante las clases y en los recreos, mientras que en las escuelas secundarias los teléfonos deberán estar guardados durante las horas de clase, salvo en las actividades pedagógicas planificadas.

Semanas atrás el secretario de Gestión Educativa, Federico Medrano, aseguró que esa medida no se aplicará en las escuelas de la provincia. “No vamos a objetar el uso de las tecnologías en las escuelas, pero si vamos a resguardar que no sea una herramienta que estorbe el proceso de aprendizaje”.

El funcionario dijo que los teléfonos “a veces son un elemento distractivo” en las aulas, pero marcó que son “una herramienta y no podemos ir a contramano de la evolución y el avance tecnológico en el mundo que nos lleva puesto a todos”.

Medrano adelantó que en el Ministerio de Educación están analizando la manera de regular el uso del celular “sin entorpecer las actividades áulicas del docente”, para poder lograr usar esa herramienta. “Lo estamos estudiando con el equipo técnico, pero no hay nada formal”.

“Recién estamos abordandolo en el nivel medio y superior”, y recordó que en algún momento se prohibió el uso de los celulares en las escuelas. “Como nos parecía un absurdo, lo fuimos flexibilizando”, y dijo que “hay que establecer pautas mínimas para que no haya abuso”.