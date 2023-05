¿Qué efectos que el consumo de marihuana produce en el bebé durante el embarazo?

“Demostramos que incluso cuando el consumo de marihuana ocurrió solo en el primer trimestre, el peso del bebé al nacer se redujo significativamente, en más de 150 gramos en promedio”, detalló Beth Bailey, profesora y directora de investigación de salud de la población en la Universidad Central de Michigan, quien, a su vez es autora principal de nuevo documento que acaba de ser publicado en Frontiers in Pediatrics. "Si ese uso continuó en el segundo trimestre, tomamos nota de que la circunferencia de la cabeza del recién nacido también disminuyó significativamente”, apuntó.

image.png

Los expertos, por su parte, han llegado a la conclusión de que la exposición prolongada conlleva las mayores deficiencias. Indican que estos descubrimientos son relevantes, ya que el tamaño del recién nacido es uno de los indicadores más sólidos de la salud y el desarrollo futuro del niño", añadió Phoebe Dodge, quien también es coautora del estudio y recientemente se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Michigan, donde próximamente comenzará su residencia en pediatría en el Hospital Universitario Rainbow Babies and Children's Hospital en Cleveland.

Investigaciones recientes respaldan estos hallazgos, ya que han demostrado efectos significativos del consumo de cannabis en el tamaño de los recién nacidos. Los bebés expuestos continuamente en el útero eran aproximadamente 200 gramos más livianos y tenían una circunferencia craneal casi 1 centímetro menor en comparación con aquellos que no fueron expuestos. No obstante, los profesionales advierten que el consumo de cannabis durante el embarazo no fue un predictor significativo del tamaño del recién nacido en este estudio.

Los efectos observados por los científicos también arrojaron luz sobre los patrones de consumo. Su investigación reveló que el uso ocasional, como en casos de náuseas matutinas durante el primer trimestre, puede afectar el crecimiento fetal de manera similar a la exposición continua durante el embarazo. Lo mismo ocurre en situaciones en etapas tempranas, incluyendo aquellos casos en los que se consume cannabis sin conocer la existencia del embarazo.

image.png

Los investigadores indicaron que en su estudio no disponían de información acerca de la cantidad o frecuencia con la que los participantes consumían cannabis. Sus hallazgos se basaron en si las personas lo emplearon o no en determinados momentos del embarazo. Por lo tanto, el estudio no pudo establecer si existía una relación entre el consumo intensivo y resultados más marcados en el crecimiento del recién nacido. Se requieren más investigaciones para determinar si el momento o la cantidad de consumo son más relevantes en cuanto a los efectos en el tamaño del recién nacido, señalaron en el informe.

“La mejor recomendación es que se aconseje a las mujeres que dejen de consumir marihuana antes de quedar embarazadas —agregó Dodge—. Sin embargo, dejar de fumar lo antes posible después de quedar embarazada es la segunda mejor opción para evitar resultados adversos para la salud y el desarrollo a largo plazo. Hay siempre algunos beneficios al dejar de fumar entre aquellas mujeres que comienzan el embarazo usando marihuana”, terminó diciendo.

El cannabis sativa (marihuana) es la droga ilícita más popular en el mundo y su consumo es más frecuente entre los jóvenes de 18 a 25 años.En un estudio anterior, se señaló que los hijos de madres que consumieron marihuana después de la quinta o sexta semana de embarazo podrían tener una mayor predisposición a desarrollar problemas de salud mental durante la adolescencia temprana. Especialistas de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri, llevaron a cabo esta investigación.

image.png

El estudio encontró una relación: los niños expuestos al cannabis en el vientre materno aún presentaban tasas elevadas de síntomas de psicopatología, como depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos, incluso cuando alcanzaban las edades de 11 y 12 años, durante la transición hacia la adolescencia.

Los resultados se publicaron en la revista Pediatrics de la Asociación Médica Estadounidense y son una continuación de una investigación previa realizada en 2020 por el equipo de investigación de Bogdan. En ese estudio, se descubrió que los niños expuestos al cannabis antes de nacer tenían una ligera mayor probabilidad de experimentar problemas de sueño, menor peso al nacer y un rendimiento cognitivo inferior, entre otros efectos.

En ambos casos, el impacto es más pronunciado cuando se considera la exposición al cannabis después de que se conoce el embarazo. Para determinar si estas asociaciones persistían a medida que los niños crecían, David Baranger, investigador postdoctoral del BRAIN Lab, volvió a analizar los datos de más de 10,500 niños del estudio realizado en 2020. En promedio, tenían 10 años en ese momento.