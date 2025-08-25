lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 13:11
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que la rotura de un acueducto principal afecta el suministro en distintos sectores de Alto Comedero.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sin agua en varios barrios.

Sin agua en varios barrios.

Barrios afectados en alto comedero

El problema impacta de manera directa en varios sectores de Alto Comedero, donde vecinos reportaron falta de agua en los hogares desde horas de la tarde.

Mientras se realizan las reparaciones, la empresa activó un plan de contingencia para asistir a los sectores más comprometidos mediante la distribución de agua con camiones cisterna. Estos se ubicarán en puntos estratégicos de Alto Comedero hasta que la provisión del servicio se restablezca por completo.

  • Sector 1: Arbolada, Balcón Comedero, Loteo Las María, 127 Gendarmería y Loteo Nueva Ciudad.
  • Sector 2: 284 Viviendas, 281 Viviendas, 300 Viviendas y 308 Viviendas.
  • Sector 3: barrios B6, B5, B4 y B2.

Reparaciones y tiempo estimado

Personal técnico de Agua Potable de Jujuy trabaja en el lugar con el objetivo de reparar el acueducto. Según informaron desde la empresa, las tareas concluirían cerca de las 22 horas, momento en el cual comenzará el proceso de normalización del servicio hacia la cisterna afectada.

Plan de contingencia con camiones cisterna

Desde la empresa recordaron a los vecinos que, una vez finalizada la reparación, el proceso de llenado de la red será paulatino y la normalización del suministro se dará de manera progresiva en los distintos barrios.

