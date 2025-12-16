martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 09:38
Operativo.

Secuestraron 25 motos que hacían picadas ilegales en Palpalá

Tras un operativo realizado en Palpalá, secuestraron motos que estaban realizando picadas ilegales y aplicaron multas por alcoholemias positivas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Durante la noche del domingo 14 de diciembre se desarrolló en Palpalá un operativo de prevención y control vehicular que dejó como saldo el secuestro de 25 motocicletas y la detección de varios casos de alcoholemia positiva. Las acciones se extendieron hasta la madrugada del lunes y se desplegaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia
Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Controles simultáneos en avenidas principales

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Regional N° 8 de la Policía de la Provincia de Jujuy, con la intervención de divisiones de Seguridad Vial, Narcotráfico y el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), además de agentes de la Municipalidad de Palpalá.

Según se informó, se instalaron hasta cinco puestos de control de manera simultánea en avenidas clave, con el objetivo de fiscalizar la documentación vehicular, prevenir picadas de motos y realizar controles de alcoholemia.

Actas de infracción y alcoholemias positivas

Como resultado del operativo, el personal de Seguridad Vial labró un total de 16 actas de infracción. De ese total, diez correspondieron a conductores que arrojaron resultados positivos en los test de alcoholemia.

En paralelo, inspectores municipales procedieron a la demora y secuestro de 25 motocicletas por distintas irregularidades detectadas durante los controles.

Incidente en la Plaza de los Artesanos

Uno de los episodios registrados tuvo lugar en la zona de la Plaza de los Artesanos, donde un acompañante de un conductor alcoholizado protagonizó un altercado con el personal a cargo del control.

El hombre, de 33 años, fue demorado luego de arrojar un resultado de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre y de mantener una conducta hostil hacia las autoridades. Posteriormente fue trasladado a la Seccional 23.

Cierre del operativo

El operativo concluyó durante la madrugada de este lunes con un demorado por acta contravencional, quien quedó a disposición de la Justicia.

Desde los organismos intervinientes indicaron que este tipo de procedimientos se enmarca en las tareas habituales de control y fiscalización vehicular, especialmente durante horarios nocturnos.

