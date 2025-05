Junio tendrá dos fines de semana XXL: mirá cuándo

Por qué en mayo no hay fin de semana largo

En mayo de 2025, no habrá un fin de semana largo nacional oficial. El feriado del 1° de mayo (Día del Trabajador) cayó jueves, y el viernes 2 de mayo fue declarado día no laborable con multas turísticas, lo que permitió un fin de semana largo entre el jueves 1 y el domingo 4 de mayo. Sin embargo, el próximo feriado nacional que queda en mayo es el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), que caerá domingo y no se trasladará a otro día, por lo que no generará fin de semana largo