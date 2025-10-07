Talleres de superación personal para alumnos que egresan del secundario: cómo inscribirse

Foto ilustrativa.

El programa “Poné Primera a tu Futuro” está destinado a estudiantes del último año del nivel secundario y busca acompañar el cierre de la etapa escolar y preparar a los jóvenes para sus próximos desafíos académicos y laborales.

Las actividades comenzarán el jueves 16 de octubre, con encuentros semanales en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí), en el horario de 17:00 a 18:30.

“Poné Primera a tu Futuro” propone espacios participativos donde los jóvenes podrán reflexionar sobre sus intereses y habilidades, fortalecer sus capacidades personales y adquirir herramientas prácticas para afrontar con confianza la transición hacia estudios superiores o la inserción laboral.

Durante los encuentros se abordarán temas como:

Orientación vocacional

Administración del tiempo y del dinero

Técnicas de estudio

Oratoria

Gestión de emociones y manejo del estrés

Resolución de conflictos y habilidades socioemocionales Cada eje está pensado para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y brindarles recursos concretos para enfrentar los nuevos desafíos que implica finalizar el secundario. Inscripciones y consultas Las personas interesadas en participar pueden comunicarse por los siguientes medios: WhatsApp: 388-461-2357 Correo electrónico: [email protected]

