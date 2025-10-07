martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 20:07
Jujuy.

Talleres de superación personal para alumnos que egresan del secundario: cómo inscribirse

Se trata de un programa gratuito de orientación vocacional y desarrollo personal para estudiantes jujeños que finalizan el nivel secundario.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Las actividades comenzarán el jueves 16 de octubre, con encuentros semanales en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí), en el horario de 17:00 a 18:30.

“Poné Primera a tu Futuro” propone espacios participativos donde los jóvenes podrán reflexionar sobre sus intereses y habilidades, fortalecer sus capacidades personales y adquirir herramientas prácticas para afrontar con confianza la transición hacia estudios superiores o la inserción laboral.

Durante los encuentros se abordarán temas como:

Educación secundaria en Jujuy (Foto ilustrativa)
Educación secundaria en Jujuy (Foto ilustrativa)

Educación secundaria en Jujuy (Foto ilustrativa)

  • Duelo y desarraigo

  • Orientación vocacional

  • Administración del tiempo y del dinero

  • Técnicas de estudio

  • Oratoria

  • Gestión de emociones y manejo del estrés

  • Resolución de conflictos y habilidades socioemocionales

Cada eje está pensado para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y brindarles recursos concretos para enfrentar los nuevos desafíos que implica finalizar el secundario.

Inscripciones y consultas

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse por los siguientes medios:

WhatsApp: 388-461-2357

Correo electrónico: [email protected]

