jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 12:20
Jujuy.

Terminal semidesierta en Jujuy: el paro frenó los viajes y dejó pasajeros varados

El paro general se siente fuerte en la Nueva Terminal de Jujuy con plataformas vacías, boleterías cerradas y pasajeros a la espera.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Marcha
En horas de la mañana, la llegada de colectivos se registró de manera limitada: arribaron principalmente los servicios que ya estaban en ruta y que habían salido anoche desde distintos puntos del interior, con especial presencia de unidades que venían desde el norte de la provincia.

Paro general en Jujuy (4)
Boleterías cerradas y pasajeros ofuscados

En el hall, la escena se repitió durante gran parte de la mañana: boleterías cerradas y pasajeros que esperaron información para reprogramar pasajes. Muchos reclamaron respuestas sobre cambios de fecha, devoluciones y alternativas para continuar viaje en una jornada atravesada por la medida de fuerza.

Paro general en Jujuy (1)

Larga distancia, con acatamiento alto

El paro se notó con fuerza en la larga distancia, con gran acatamiento y servicios suspendidos o directamente sin salida desde Jujuy. La adhesión al paro del sector transporte impactó también en la provincia: la UTA confirmó que se plegó a la medida, y el servicio de colectivos quedó afectado en distintos tramos de corta y media distancia.

Qué se recomienda a quienes tenían pasajes

La medida es por 24 horas, por lo que se espera que la normalización dependa de cada compañía y del reinicio de la operatoria habitual

Por  Ramiro Menacho

