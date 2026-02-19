La jornada de paro general convocada por la CGT contra la reforma laboral dejó una postal contundente en la Nueva Terminal de Ómnibus de Jujuy: plataformas prácticamente vacías, muy poco movimiento y usuarios que se acercaron igual para intentar salvar viajes ya programados.

En horas de la mañana, la llegada de colectivos se registró de manera limitada: arribaron principalmente los servicios que ya estaban en ruta y que habían salido anoche desde distintos puntos del interior, con especial presencia de unidades que venían desde el norte de la provincia.

Paro general en Jujuy (4) Terminal semidesierta en Jujuy: el paro frenó los viajes y dejó pasajeros varados Boleterías cerradas y pasajeros ofuscados En el hall, la escena se repitió durante gran parte de la mañana: boleterías cerradas y pasajeros que esperaron información para reprogramar pasajes. Muchos reclamaron respuestas sobre cambios de fecha, devoluciones y alternativas para continuar viaje en una jornada atravesada por la medida de fuerza.

Paro general en Jujuy (1) Larga distancia, con acatamiento alto El paro se notó con fuerza en la larga distancia, con gran acatamiento y servicios suspendidos o directamente sin salida desde Jujuy. La adhesión al paro del sector transporte impactó también en la provincia: la UTA confirmó que se plegó a la medida, y el servicio de colectivos quedó afectado en distintos tramos de corta y media distancia.

Qué se recomienda a quienes tenían pasajes La medida es por 24 horas, por lo que se espera que la normalización dependa de cada compañía y del reinicio de la operatoria habitual

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







