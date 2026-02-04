Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Este miércoles alrededor de las 14.30 se registró un accidente vial en la denominada “curva de la muerte” , sobre la autopista General Savio, en inmediaciones de la estación de servicio YPF Sigma.

Policiales. Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco

Dolor. Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

Un vehículo que circulaba por el carril rápido perdió el control por causas que se tratan de establecer, impactó contra el muro divisor de contención que separa ambas manos de la avenida y terminó volcando, deslizándose aproximadamente 40 metros.

Afortunadamente, el conductor, que se encontraba solo al momento del siniestro, logró salir por sus propios medios del rodado y no se registraron víctimas ni personas heridas. Cabe destacar que el lunes 26 de enero, en el mismo lugar murió una joven de 21 años.

accidente curva de la muerte

Tránsito en la zona

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy informaron que, debido al hecho, se dispuso un corte total momentáneo en la avenida General Savio, en sentido norte-sur, a la altura de la estación YPF Sigma.

El tránsito fue desviado de manera preventiva por avenida Río Bamba, mientras personal del Cuerpo de Seguridad Vial realizaba tareas de regulación y ordenamiento vehicular en el sector.

A las 15.40 aproximadamente informaron el despeje en la zona y la consecuente normalización del tránsito.