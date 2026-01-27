martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 19:16
Caos.

Tormenta Fern en Estados Unidos: hay 35 muertos y más de medio millón de personas sin luz

El avance del temporal provoca una crisis sin precedentes en varias regiones de Estados Unidos. En las últimas horas, un avión se estrelló.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Un avión se estrelló por la tormenta.

Un avión se estrelló por la tormenta.

Lee además
Se estrelló un avión con ocho personas a bordo que intentaba despegar en Maine.
Mundo.

Temporal histórico de nieve en Estados Unidos: un avión cayó al despegar
las fotos de la nevada historica en los estados unidos
Galería.

Las fotos de la nevada histórica en los Estados Unidos

Entre las víctimas fatales se encuentran siete personas que murieron en un accidente aéreo vinculado a las severas condiciones meteorológicas. Las autoridades informaron que el frío extremo, las intensas nevadas y la acumulación de hielo complicaron la circulación en rutas y aeropuertos, además de provocar múltiples siniestros.

Tormenta Fern, Estados Unidos.
Tormenta Fern, Estados Unidos.

Tormenta Fern, Estados Unidos.

Los cortes de energía impactan con fuerza en el sur del país. Según datos de la empresa de servicios eléctricos, hay 557.138 clientes sin suministro en medio del avance de la tormenta Fern. Los estados más afectados por el apagón son Tennessee, Misisipi, Luisiana, Texas, Kentucky, Carolina del Sur, Georgia y California.

La falta de electricidad dejó a cientos de miles de personas sin calefacción en pleno invierno, lo que agrava aún más la situación humanitaria. Equipos de emergencia trabajan contrarreloj para restablecer el servicio y asistir a las comunidades más golpeadas, mientras las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones.

Fern sigue avanzando por el territorio estadounidense y se espera que sus efectos se prolonguen durante las próximas horas, con nuevas nevadas, vientos intensos y temperaturas bajo cero en varias regiones del país.

Embed - TORMENTA FERN deja al menos 14 muertos y bajas temperaturas | EL PAÍS

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Temporal histórico de nieve en Estados Unidos: un avión cayó al despegar

Las fotos de la nevada histórica en los Estados Unidos

Argentina participará de una cumbre de jefes militares en Estados Unidos

Ya son 25 los muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

Tormenta invernal en Estados Unidos: 180 millones de personas en alerta y 6 muertos

Lo que se lee ahora
La Asamblea Nacional de Francia aprobó la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 15 años.
Internacional.

Francia avanza con una ley que restringe el uso de redes sociales a menores de 15 años

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA video
Salud.

Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel