Tormenta Fern en Estados Unidos: hay 35 muertos y más de medio millón de personas sin luz

La tormenta invernal Fern continúa causando estragos en Estados Unidos y ya dejó un saldo de al menos 35 personas fallecidas, además de más de medio millón de hogares sin electricidad ni calefacción. El fenómeno climático afecta al país desde el fin de semana y mantiene en alerta a millones de personas.

Entre las víctimas fatales se encuentran siete personas que murieron en un accidente aéreo vinculado a las severas condiciones meteorológicas. Las autoridades informaron que el frío extremo, las intensas nevadas y la acumulación de hielo complicaron la circulación en rutas y aeropuertos, además de provocar múltiples siniestros.

Los cortes de energía impactan con fuerza en el sur del país. Según datos de la empresa de servicios eléctricos, hay 557.138 clientes sin suministro en medio del avance de la tormenta Fern. Los estados más afectados por el apagón son Tennessee, Misisipi, Luisiana, Texas, Kentucky, Carolina del Sur, Georgia y California.

La falta de electricidad dejó a cientos de miles de personas sin calefacción en pleno invierno, lo que agrava aún más la situación humanitaria. Equipos de emergencia trabajan contrarreloj para restablecer el servicio y asistir a las comunidades más golpeadas, mientras las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones.

Fern sigue avanzando por el territorio estadounidense y se espera que sus efectos se prolonguen durante las próximas horas, con nuevas nevadas, vientos intensos y temperaturas bajo cero en varias regiones del país.