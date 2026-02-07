Tragedia en Perico: iba en bici, cayó al canal de la muerte y murió

Canal de la muerte en Perico.

Un hombre perdió la vida este viernes 6 de febrero, alrededor de las 22 horas, luego de caer y ser arrastrado por el canal de consorcio conocido como canal de la muerte, en la ciudad de Perico.

Según informaron fuentes oficiales, el alerta fue recibido vía radial, lo que motivó la inmediata intervención de personal policial y de Bomberos, quienes trabajaron intensamente en el lugar. El cuerpo fue finalmente extraído del canal en inmediaciones del barrio Nueva Ciudad.

Una vez fuera del agua, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el arribo del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento de la víctima.

De acuerdo al testimonio de personas que presenciaron el hecho, el hombre circulaba en bicicleta y, al ingresar al barrio por el Puente Amarillo, perdió el equilibrio y cayó al canal, siendo arrastrado por la corriente.

El médico policial determinó como causa de muerte asfixia por sumersión. Intervino personal de la fuerza y se realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.