sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 17:10
Impactante.

Tragedia en Perico: iba en bici, cayó al canal de la muerte y murió

La víctima luchó contra la correntada, pero fue arrastrada y se ahogó. Pese a las maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Canal de la muerte en Perico.

Canal de la muerte en Perico.

Según informaron fuentes oficiales, el alerta fue recibido vía radial, lo que motivó la inmediata intervención de personal policial y de Bomberos, quienes trabajaron intensamente en el lugar. El cuerpo fue finalmente extraído del canal en inmediaciones del barrio Nueva Ciudad.

Una vez fuera del agua, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el arribo del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento de la víctima.

De acuerdo al testimonio de personas que presenciaron el hecho, el hombre circulaba en bicicleta y, al ingresar al barrio por el Puente Amarillo, perdió el equilibrio y cayó al canal, siendo arrastrado por la corriente.

El médico policial determinó como causa de muerte asfixia por sumersión. Intervino personal de la fuerza y se realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.

