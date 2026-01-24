Tragedia: un intendente de la Pampa murió en un accidente vial

El accidente se desencadenó luego de que el camión, que había partido desde San Pedro (provincia de Buenos Aires) con destino a Casa de Piedra, hizo escala en Ataliva Roca. Al momento del choque, transitaba sin carga, según fuentes policiales.
A las 05:55, el centro de emergencias recibió el aviso. Cuando llegaron los primeros agentes, encontraron a personal sanitario de Ataliva Roca en el lugar. El doctor Joao Taborda confirmó la muerte del intendente.
El cuerpo de Nazareno Otamendi yacía en el asiento del conductor, sin signos vitales. La Fiat Strada blanca había quedado detenida sobre la banquina sur de la ruta provincial. El frente del vehículo apuntaba hacia el este. El impacto era visible: el lado izquierdo, correspondiente al conductor, presentaba daños extensos. El parabrisas, astillado.
Se salvó su esposa y los hijos
Su mujer, Pamela Sieira, estaba sentada a un costado, ilesa. Su relato fue directo: “Venía manejando Nazareno. Después de pasar un camión, algo golpeó por lo cual en ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina“. Y llamó al 101 para pedir auxilio.
La inspección inicial reveló el motivo: un gran objeto metálico, uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja, impactó en el área frontal del lado del conductor.
El asiento del acompañante, manchado de fragmentos de vidrio. No había señales de frenadas extensas ni maniobras bruscas en la calzada.