sábado 24 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de enero de 2026 - 18:02
Víctima.

Tragedia: un intendente de la Pampa murió en un accidente vial

Un sistema hidráulico se soltó de un camión grúa y mató al intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tragedia Vial: murió el indentende de Quehué

Tragedia Vial: murió el indentende de Quehué

Lee además
Violento choque en Río San Lorenzo
Policiales.

Brutal accidente en Salta: chocó con un cartel, voló hacia el río y el conductor quedó atrapado
Accidentes en Jujuy - Imagen de archivo
Informe.

En 2025 crecieron los accidentes en Jujuy: el rol de las motos y el aumento de víctimas

Con este accidente, Nazareno Otamendi se convirtió en la primera víctima vial en ruta de 2026 en La Pampa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/2015051022519988243&partner=&hide_thread=false

Datos del accidente

El accidente se desencadenó luego de que el camión, que había partido desde San Pedro (provincia de Buenos Aires) con destino a Casa de Piedra, hizo escala en Ataliva Roca. Al momento del choque, transitaba sin carga, según fuentes policiales.

A las 05:55, el centro de emergencias recibió el aviso. Cuando llegaron los primeros agentes, encontraron a personal sanitario de Ataliva Roca en el lugar. El doctor Joao Taborda confirmó la muerte del intendente.

El cuerpo de Nazareno Otamendi yacía en el asiento del conductor, sin signos vitales. La Fiat Strada blanca había quedado detenida sobre la banquina sur de la ruta provincial. El frente del vehículo apuntaba hacia el este. El impacto era visible: el lado izquierdo, correspondiente al conductor, presentaba daños extensos. El parabrisas, astillado.

Accidente del intendente de Quehué

Se salvó su esposa y los hijos

Su mujer, Pamela Sieira, estaba sentada a un costado, ilesa. Su relato fue directo: “Venía manejando Nazareno. Después de pasar un camión, algo golpeó por lo cual en ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina“. Y llamó al 101 para pedir auxilio.

La inspección inicial reveló el motivo: un gran objeto metálico, uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja, impactó en el área frontal del lado del conductor.

El asiento del acompañante, manchado de fragmentos de vidrio. No había señales de frenadas extensas ni maniobras bruscas en la calzada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Brutal accidente en Salta: chocó con un cartel, voló hacia el río y el conductor quedó atrapado

En 2025 crecieron los accidentes en Jujuy: el rol de las motos y el aumento de víctimas

Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto

Un tren chocó contra una grúa en España: es el tercer accidente en cuatro días

Buscan a Guadalupe Milagros Gutiérrez en Libertador: no aparece desde el 17 de enero

Las más leídas

Paso de Jama. video
Atención.

Recomiendan no viajar al paso de Jama por el cierre del lado chileno

Anuncias tormentas para hoy.
Lluvias.

Gran parte de Jujuy está bajo alerta por tormentas: en qué zonas y hasta cuándo

Maltrato animal: dejaron abandonado a un perro en el arroyo Las Martas 
Indignación.

Maltrato animal: rescataron a un perro en el arroyo Las Martas y está en muy mal estado

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales
Atención.

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Se vienen los CorsosCapitalinos 2026 (Archivo) video
San Salvador.

Casi 60 comparsas se anotaron para los Corsos Capitalinos 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel