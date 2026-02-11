miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 19:56
Carnaval 2026

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?

El SMN emitió su último reporte del tiempo en Jujuy para mañana jueves de comadres y anticipa altas probabilidades de lluvias bajo alerta amarilla en la noche.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?

Última actualización del tiempo en Jujuy: ¿Jueves de comadres pasado por agua?

El jueves de comadres por la participación fiel de sus seguidores, es el evento que marca el inicio del carnaval. Hay muchos aspectos de la organización que dependen del clima, de hecho las invitaciones, son muchas veces en espacios abiertos, por eso en esta nota te actualizamos el estado y pronóstico del tiempo para que mañana estés más que prevenida.

Jueves de Comadres y la última actualización del tiempo en Jujuy

Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional a las 17:59, el pronóstico para mañana jueves 12 de enero es de 29° la máxima y 19° la mínima. Arranca en las primeras horas de la mañana con probabilidades de precipitación que van del 40% al 70%, mientras que cerca del medio día llega a 0% con cielo nublado.

Por la tarde se registra la temperatura máxima de la jornada con probabilidades de lluvia que van del 40 al 70 %, ya por la noche en El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara rige una alerta amarilla dónde la temperatura descenderá a un promedio de 23° y las probabilidades de lluvias se ubican entre el 70% y el 100%.

alerta naranja en jujuy
¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?, cómo sigue el tiempo

¿Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para el Jueves de Comadres?, cómo sigue el tiempo

El alerta amarilla implica tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y con posibilidad de estar estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

Recomendaciones a las comadres para la noche:

  1. Evitá salir.
  2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Febrero suele ser lluvioso en Jujuy y no será la primera ni la última vez que llueve copioso en jueves de comadres, de hecho para la filosofía andina, la lluvia es sinónimo de fertilidad y buen augurio. El momento de la siembra, celebrado con música, rituales y ofrendas para agradecer y asegurar la buena cosecha del año que comienza.

