miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 11:13
Ushuaia.

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio

Una familia de Palpalá sufrió la pérdida de sus tres hijos en un incendio en Ushuaia. Los padres, con graves quemaduras, luchan por su vida.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Incendio de la casa de la familia palpaleña

Incendio de la casa de la familia palpaleña

Los padres fueron auxiliados por vecinos y trasladados de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva

Hijos de la familia (imágenes de Facebook de Fabiola Sejas)

Hijos de la familia (imágenes de Facebook de Fabiola Sejas)

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

El hecho ocurrió el domingo 31 de agosto por la noche, en el barrio Peniel, en Ushuaia, una familia oriunda de Palpalá, Jujuy, quedó marcada por la tragedia cuando un voraz incendio consumió su vivienda. La construcción de material ligero estaba emplazada en el macizo PE 09, parcela 16, lindero a los barrios Peniel II y Antiguos Leñadores. El hecho ocurrió alrededor de las 23.35 del domingo 31 de agosto y dejó como saldo tres jóvenes fallecidos y dos adultos internados en estado crítico, según informó el diario Prensa de Ushuaia.

Hijos de la familia
Hijos de la familia (imágenes de Facebook de Fabiola Sejas)

Hijos de la familia (imágenes de Facebook de Fabiola Sejas)

Matrimonio jujeño lucha por su vida tras perder a sus tres hijos en un incendio en Ushuaia

Carlos Cruz (45) y su esposa Fabiola Vanesa Sejas (43) lograron escapar de las llamas con graves quemaduras y permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Ushuaia. Fabiola presenta lesiones en el 16% de la superficie corporal, mientras que Carlos sufrió quemaduras en el 35%, con compromiso de las vías aéreas.

Dentro de la vivienda, construida con materiales altamente combustibles, quedaron atrapados los tres hijos de la pareja: Lucas (21), Ignacio (19) y Mateo (17), quienes lamentablemente perdieron la vida.

La tragedia conmociona a la comunidad y, especialmente, a los vecinos del barrio Peniel, quienes destacaron la amabilidad y disposición de la familia Cruz y sus hijos. Los cinco integrantes concurrían a la iglesia evangelista Roca de Paz y el menor asistía a la escuela técnica Olga Bronzovich de Arko.

Incendio de la casa de la familia palpaleña
Incendio de la casa de la familia palpaleña

Incendio de la casa de la familia palpaleña

Los padres fueron auxiliados por vecinos y trasladados de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva

De acuerdo a las primeras pericias, el fuego se inició en la cocina, probablemente por un desperfecto eléctrico, y se propagó con rapidez debido a las características de la construcción. Bomberos de distintas unidades trabajaron durante horas para sofocar el incendio, que además presentó un riesgo mayor por la presencia de garrafas en el interior.

Para el martes 2 de septiembre está previsto que los cuerpos de los tres jóvenes sean sometidos a autopsia, tras lo cual serán entregados a familiares, ya que la familia Cruz cuenta con numerosos integrantes en Ushuaia.

En tanto, vecinos y allegados expresaron su profundo dolor y recordaron a la familia Cruz por su cercanía con la comunidad, la iglesia evangélica Roca de Paz y la escuela técnica Olga Bronzovich de Arko, a la que asistía el menor de los hijos.

La tragedia no solo conmociona a Ushuaia, sino también a Palpalá, de donde es oriunda la familia

