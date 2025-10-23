Una cantante argentina cantará "Somos más", el tema oficial del Mundial 2026

La música latina volverá a ser protagonista en la Copa del Mundo 2026. En esta oportunidad, la cantante argentina Emilia Mernes fue confirmada como una de las voces que integrarán la interpretación de “Somos más”, el tema oficial del Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

La acompañarán figuras internacionales como Carlos Vives, Wisin y Xavi , en una colaboración que promete convertirse en uno de los grandes himnos del evento.

El anuncio fue realizado por la cadena estadounidense Telemundo, responsable de la cobertura oficial del torneo para el público latino en Estados Unidos.

Según informó la señal, el tema será presentado en vivo el 23 de octubre durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde los cuatro artistas compartirán escenario por primera vez para estrenar la canción ante una audiencia global.

image

Cómo será la nueva canción del Mundial 2026

“Somos más” buscará reflejar la energía, la pasión y la diversidad que caracterizan al fútbol y a la música latina. Telemundo confirmó que Carlos Vives será el intérprete principal del tema, convirtiéndose en el primer artista colombiano en liderar una canción mundialista oficial de la cadena.

La incorporación de Emilia Mernes aporta un toque de frescura y modernidad a la propuesta, fusionando el pop y el género urbano con los sonidos tropicales y festivos que distinguen a Vives y Wisin.

La organización de los Premios Billboard anticipó además un panel especial titulado “La Música del Mundial”, en el que participarán los tres artistas junto a la periodista deportiva Carlota Vizmanos. Allí se analizará el proceso creativo detrás del himno y el papel de la música como puente entre naciones y culturas durante el torneo.