Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar de ruta

Corte en rutas del norte de Jujuy. Rutas cortadas por crecida de río.

Un fuerte temporal en el norte de Jujuy provocó la crecida del Río Chalala, inundando y cortando la Ruta Nacional 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca. El agua y sedimentos invadieron la calzada, dejando el sector completamente intransitable para todo tipo de vehículo.

Alerta de Seguridad Vial por riesgos extremos La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy advierte que el tramo RN 52 B° Chalala está cerrado por precipitaciones y crecida del río, recomendando no circular en horario nocturno ni días de lluvia. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar, pero persisten condiciones adversas en varias rutas del Quebrada y Puna.

temporal en Jujuy Tormentas: alerta amarilla para gran parte del territorio De manera paralela, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia, entre ellas:

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Tilcara y la zona baja de Doctor Manuel Belgrano.

Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad durante la tarde y noche del viernes, y nuevamente hacia el sábado y domingo. El pronóstico indica: Viernes por la tarde y noche: tormentas y tormentas fuertes con probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%.

Sábado: tormentas aisladas durante la tarde y noche.

Domingo: posibilidad de tormentas aisladas, especialmente hacia la noche. Estas tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas, fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos e incluso ocasional caída de granizo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.