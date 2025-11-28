Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar de ruta

Un fuerte temporal en el norte de Jujuy provocó la crecida del Río Chalala, inundando y cortando la Ruta Nacional 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca. El agua y sedimentos invadieron la calzada, dejando el sector completamente intransitable para todo tipo de vehículo.
La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy advierte que el tramo RN 52 B° Chalala está cerrado por precipitaciones y crecida del río, recomendando no circular en horario nocturno ni días de lluvia. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar, pero persisten condiciones adversas en varias rutas del Quebrada y Puna.
Tormentas: alerta amarilla para gran parte del territorio
De manera paralela, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia, entre ellas:
El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Tilcara y la zona baja de Doctor Manuel Belgrano.
Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad durante la tarde y noche del viernes, y nuevamente hacia el sábado y domingo. El pronóstico indica:
Viernes por la tarde y noche: tormentas y tormentas fuertes con probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%.
Sábado: tormentas aisladas durante la tarde y noche.
Domingo: posibilidad de tormentas aisladas, especialmente hacia la noche.
Estas tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas, fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos e incluso ocasional caída de granizo.