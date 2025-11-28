viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 20:32
Atención.

Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar de ruta

Ante las intensas lluvias, se produjo un corte en ruta 52 pasadas las 7 de la tarde tras la crecida del río. Además hubo un accidente en Maimará.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Corte en rutas del norte de Jujuy.

Corte en rutas del norte de Jujuy.

Rutas cortadas por crecida de río.

Rutas cortadas por crecida de río.

Un fuerte temporal en el norte de Jujuy provocó la crecida del Río Chalala, inundando y cortando la Ruta Nacional 52 en el barrio Chalala, cerca de Purmamarca. El agua y sedimentos invadieron la calzada, dejando el sector completamente intransitable para todo tipo de vehículo.

Alerta de Seguridad Vial por riesgos extremos

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy advierte que el tramo RN 52 B° Chalala está cerrado por precipitaciones y crecida del río, recomendando no circular en horario nocturno ni días de lluvia. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar, pero persisten condiciones adversas en varias rutas del Quebrada y Puna.

temporal en Jujuy

Tormentas: alerta amarilla para gran parte del territorio

De manera paralela, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia, entre ellas:

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Tilcara y la zona baja de Doctor Manuel Belgrano.

Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad durante la tarde y noche del viernes, y nuevamente hacia el sábado y domingo. El pronóstico indica:

  • Viernes por la tarde y noche: tormentas y tormentas fuertes con probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%.

  • Sábado: tormentas aisladas durante la tarde y noche.

  • Domingo: posibilidad de tormentas aisladas, especialmente hacia la noche.

Estas tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas, fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos e incluso ocasional caída de granizo.

