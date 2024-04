Una jugadora de Cuyaya sufrió una grave lesión y "la dejaron abandonada"

El viernes pasado, una jugadora de la primera división del club Cuyaya sufrió una grave lesión en la mano en pleno partido del torneo de la Liga Jujeña y denuncia que esa entidad no le brindó ningún tipo de asistencia al igual de la institución en la que juega.

Para más detalles, Canal 4 habló con Ailén Armada, abogada de la joven, y comentó que "Jimena Segovia se lesionó en el primer tiempo, empezó a gritar del dolor y la dejaron al costado del arco. Nadie se acercó a preguntar como estaba y estuvo 30 minutos esperando una ambulancia. Lo que nos llama la atención es que la ambulancia recién llegan cuando empiezan los partidos de los hombres, no hay para las mujeres".

"El Director Técnico no la acompañó ni ningún dirigente del club. No hubo un acompañamiento, sola se fue al hospital. La enyesaron y le dijeron que tenía que hacerse una cirugía de alta complejidad por fractura múltiple, hundimiento de hueso y un diagnostico bastante duro. Nadie la llamó, ni de la Liga Jujeña, ni del club Cuyaya", añadió.

Siguió diciendo que "cuando la madre de la chica se dirigió al presidente, nunca le dijeron nada del seguro. Tenemos abandono de persona, una situación de falta de responsabilidad solidaria del club, de la liga, del estadio y del DT que no cumplió con su diligencia de vida".

Con respecto al estado de salud de Jimena, sostuvo que "se encuentra con mucha angustia, con un golpe psicológico porque esto es muy violento, sufrió discriminación y eso no se supera así nomás. No aparece el dinero, no aparece el seguro y ella está a punto de quedarse sin trabajo. La operación tiene un alto cargo, hasta el momento nadie apareció y hay un silencio hostil de parte de la liga y del club".

Cómo ayudar a Jimena Segovia

Todas las personas que deseen colaborar con la joven, pueden hacerlo al siguiente CBU:

Nº: 0070116330004051893137

ALIAS: JIMENA.SEGOVIA.23

El comunicado de la Liga Jujeña de Fútbol

"Desde la Liga Jujeña de Futbol aclaramos a quien corresponda, que no existe ninguna denuncia formal de accidente alguno realizada por el Club Cuyaya, el/la jugador/a supuestamente afectada o sus representantes legales, para hacer uso de la Cobertura de Seguro con la que se cuenta, según protocolos preestablecidos para su activación. Igualmente estamos a disposición para responder en todo lo que este a nuestro alcance. Atte. COMISION DIRECTIVA".

Embed