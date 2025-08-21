jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 10:53
Liga Profesional

Unión vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Unión y Huracán, que se jugará el domingo 24 de agosto desde las 14:00 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida. Dirige Andrés Merlos.

Unión vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Huracán y Unión se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo domingo 24 de agosto desde las 14:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Unión y Huracán

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión venció por 4-0 a Instituto. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán viene de un triunfo 1 a 0 frente a Argentinos Juniors. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Huracán se llevó la victoria por 1 a 0.

Huracán vivirá durante la siguiente fecha el clásico de barrio junto a San Lorenzo. El duelo se celebrará en el estadio Pedro Bidegain, el 30 de agosto desde las 14:30 (hora Argentina).

Andrés Merlos fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Racing Club: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs San Lorenzo: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Huracán, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

