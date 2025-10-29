miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 19:38
Capital.

Vecinos de Alto Padilla piden mejoras por el mal estado de las calles

Aseguraron que durante los días de lluvia en las calles la situación se torna más compleja y también mencionaron otros problemas que atraviesan.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Barrio Alto Padilla.

Barrio Alto Padilla.

“Se hizo una obra de agua que faltaba en el barrio, porque no teníamos agua potable ni cloacas, pero quedó este problema que no se enripió”, agregó Contreras y pidió “a quien corresponda, las obras de enripiado, cordón cuneta y en lo posible la posterior pavimentación”.

Contreras aseveró además que al estar tan cerca de Ciudad Cultual, cuando se realiza algún festival, “toda la zona se utiliza de estacionamiento como así también en los patios y puertas de las casas. Si bien está la Ciudad Cultural al lado esto es un barrio y los vecinos nos merecemos vivir tranquilos”.

image
Barrio Alto Padilla.

Barrio Alto Padilla.

En este sentido agregó que “cuando se realiza cualquier tipo de evento las personas hacen sus necesidades en las paredes o terrenos de los vecinos”, y denunció además que “vivimos hechos de inseguridad, por eso pedimos que se puedan controlar esas situaciones”.

Julia Salomón, otra de las vecinas del barrio, se lamentó también por los ruidos molestos de diferentes vehículos en el lugar, “además de no poder descasar es un peligro porque puede haber un accidente. Esto ocurre generalmente desde las 20 hasta las 3 de la mañana y es algo habitual”.

“Vos vas a reclamar a alguno de los chicos que andan por ahí y ellos te contestan cualquier barbaridad”, finalizó la vecina.

