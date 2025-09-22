lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 12:38
Jujuy.

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria

Vecinos de Lozano mostraron su preocupación porque un sacerdote acusado de abuso sexual cumple prisión domiciliaria "y no tienen las condiciones de seguridad correspondientes".

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
vecinos de lozano

En las últimas semanas, un sacerdote acusado de abuso sexual en Jujuy fue trasladado a su vivienda en la localidad de Lozano para cumplir prisión domiciliaria. A raíz de esta situación, los vecinos comenzaron a juntar firmas para solicitar su traslado, ya que consideran “que no se cumplen las medidas de seguridad”.

Lee además
Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura
Policiales.

Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura
violencia de genero: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja
Barrio El Chingo.

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

"Hay muchas familias con niñas y adolescentes, estamos preocupadísimos", expresaron los vecinos del lugar.

Pedido de traslado por parte de los vecinos de Lozano

En primera instancia, Mariela Rozmarin, vecina de Lozano, relató: “En abril metieron preso a un vecino que es cura por presunta violación, y hace tres semanas lo trasladaron al barrio, en Lozano, con prisión domiciliaria”. En ese sentido, explicó que los vecinos “se enteraron porque veían constantes movimientos en el lugar”.

Luego, agregó: “Es una zona rural, las casas no tienen medianera, hay una exposición constante, lo vemos todo el tiempo. Hay muchas familias con niñas y adolescentes, estamos preocupadísimos, cambiamos nuestras vidas por esto. Como mujer también me siento con miedo y me parece totalmente injusto vivir así. Esta persona tiene cuatro causas por abuso sexual”.

Embed - VECINOS DE LOZANO PIDEN QUE UN SACERDOTE NO CUMPLA PRISIÓN DOMICILIARIA EN SU VIVIENDA

En otro momento, la vecina cuestionó: “No entendemos por qué está en su domicilio y no en la cárcel”, y reclamó: “Queremos que lo saquen del barrio. No tiene custodia y estamos 99% seguros de que no tiene tobillera. Los primeros días vimos un móvil policial que venía una vez por semana, después cuatro o cinco días vino a corroborar que esté, y después no vino nadie más”.

Por su parte, otro vecino de Lozano manifestó que “el miedo es total”. Al respecto, señaló: “Todos tenemos niños y niñas jugando en el barrio, primero nos generó bronca, indignación y ahora miedo. No están dadas las condiciones de seguridad para que esté viviendo ahí”.

En tanto, Abel Bruzzo remarcó que “en el momento en que le allanan la casa al cura para detenerlo, le secuestraron un arma, además de un celular y una computadora”, situación que también les genera gran preocupación. “Cambiar nuestra rutina de vida o estar atemorizados, no lo podemos permitir”, puntualizó el vecino.

La palabra de la asesora legal

Mariana Vargas, asesora legal de los vecinos, explicó que hace dos semanas acudieron a ella en busca de asistencia porque advirtieron que “se modificó la dinámica familiar, ya que tienen niñas pequeñas y ya no pueden dejarlas salir solas”.

“Las mujeres históricamente vivimos con nuestra libertad limitada, pero en este caso concreto, las infancias dejaron de tener su vida cotidiana por el peligro que implica. Además, no están dadas las condiciones para llevar a cabo un arresto domiciliario que sea seguro para la comunidad”, sostuvo.

Finalmente, Vargas señaló que los vecinos juntaron firmas para respaldar el pedido de traslado del sacerdote. “Las vamos a presentar y, en caso de no tener éxito, nos vamos a presentar en el expediente”, advirtió.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

Fernando Burlando informó las causas de la muerte de Silvina Luna: las últimas pericias

Incendio de la camioneta de Walter Cardozo: detuvieron a dos hombres en Perico

Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel