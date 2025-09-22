Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria

En las últimas semanas, un sacerdote acusado de abuso sexual en Jujuy fue trasladado a su vivienda en la localidad de Lozano para cumplir prisión domiciliaria. A raíz de esta situación, los vecinos comenzaron a juntar firmas para solicitar su traslado, ya que consideran “que no se cumplen las medidas de seguridad”.

Barrio El Chingo. Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

Policiales. Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura

En primera instancia, Mariela Rozmarin, vecina de Lozano, relató: “En abril metieron preso a un vecino que es cura por presunta violación, y hace tres semanas lo trasladaron al barrio, en Lozano, con prisión domiciliaria”. En ese sentido, explicó que los vecinos “se enteraron porque veían constantes movimientos en el lugar”.

Luego, agregó: “Es una zona rural, las casas no tienen medianera, hay una exposición constante, lo vemos todo el tiempo. Hay muchas familias con niñas y adolescentes, estamos preocupadísimos, cambiamos nuestras vidas por esto. Como mujer también me siento con miedo y me parece totalmente injusto vivir así. Esta persona tiene cuatro causas por abuso sexual”.

Embed - VECINOS DE LOZANO PIDEN QUE UN SACERDOTE NO CUMPLA PRISIÓN DOMICILIARIA EN SU VIVIENDA

En otro momento, la vecina cuestionó: “No entendemos por qué está en su domicilio y no en la cárcel”, y reclamó: “Queremos que lo saquen del barrio. No tiene custodia y estamos 99% seguros de que no tiene tobillera. Los primeros días vimos un móvil policial que venía una vez por semana, después cuatro o cinco días vino a corroborar que esté, y después no vino nadie más”.

Por su parte, otro vecino de Lozano manifestó que “el miedo es total”. Al respecto, señaló: “Todos tenemos niños y niñas jugando en el barrio, primero nos generó bronca, indignación y ahora miedo. No están dadas las condiciones de seguridad para que esté viviendo ahí”.

En tanto, Abel Bruzzo remarcó que “en el momento en que le allanan la casa al cura para detenerlo, le secuestraron un arma, además de un celular y una computadora”, situación que también les genera gran preocupación. “Cambiar nuestra rutina de vida o estar atemorizados, no lo podemos permitir”, puntualizó el vecino.

La palabra de la asesora legal

Mariana Vargas, asesora legal de los vecinos, explicó que hace dos semanas acudieron a ella en busca de asistencia porque advirtieron que “se modificó la dinámica familiar, ya que tienen niñas pequeñas y ya no pueden dejarlas salir solas”.

“Las mujeres históricamente vivimos con nuestra libertad limitada, pero en este caso concreto, las infancias dejaron de tener su vida cotidiana por el peligro que implica. Además, no están dadas las condiciones para llevar a cabo un arresto domiciliario que sea seguro para la comunidad”, sostuvo.

Finalmente, Vargas señaló que los vecinos juntaron firmas para respaldar el pedido de traslado del sacerdote. “Las vamos a presentar y, en caso de no tener éxito, nos vamos a presentar en el expediente”, advirtió.