23 de enero de 2026 - 09:13
Policial.

Violento hecho de inseguridad en Palpalá: encapuchados golpearon y robaron a una mujer y se dieron a la fuga

El robo fue en el barrio General Savio de Palpalá y gracias a la ayuda de un vecino, los ladrones dejaron de amedrentar a la mujer y se dieron a la fuga.

Por  María Florencia Etchart
Un grave hecho de inseguridad tuvo lugar en la ciudad de Palpalá, donde una mujer fue víctima de un violento robo mientras se dirigía a tomar el colectivo. El episodio ocurrió sobre calle Dorrego, en el barrio General Savio, y generó una fuerte preocupación entre los vecinos del sector.

El ataque en plena vía pública

Según el testimonio de la víctima, el hecho se produjo cuando caminaba hacia la parada de colectivos ubicada entre la avenida Río de la Plata y la calle Congreso, conocida como parada 4. En ese trayecto fue interceptada por dos individuos encapuchados que la sorprendieron de manera repentina.

El ataque ocurrió en inmediaciones de la capilla del Señor y la Virgen del Milagro, una zona habitualmente transitada por vecinos.

Amenazas, golpes y robo

Los delincuentes amenazaron a la mujer con un objeto cortante y le sustrajeron la cartera. Sin embargo, lejos de huir tras el robo, la agredieron brutalmente con golpes de puño y patadas, dejándola tendida en el suelo.

La violencia del ataque generó momentos de extrema tensión y temor en la víctima.

La intervención de un vecino

Ante el peligro, la mujer comenzó a gritar pidiendo ayuda. Un vecino del sector advirtió la situación desde su vivienda y comenzó a gritarle a los agresores, lo que provocó que los encapuchados se dieran rápidamente a la fuga.

Gracias a esta intervención, el ataque no tuvo consecuencias aún más graves.

Preocupación y reclamo vecinal

El hecho despertó una profunda preocupación entre los vecinos del barrio General Savio, quienes manifestaron su malestar por la inseguridad en la zona y reclamaron mayor presencia policial y medidas preventivas para evitar nuevos episodios de violencia.

