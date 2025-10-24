viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 15:36
Jujuy.

Virgen de Río Blanco: no habrá peregrinación este domingo por las Elecciones

Las actividades religiosas continuarán el próximo fin de semana con las celebraciones de los gauchos y paisanas, y la fiesta patronal del pueblo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Peregrinación de las madres y los jóvenes a Río Blanco.

Peregrinación de las madres y los jóvenes a Río Blanco.

Peregrinación de la Policía.

Peregrinación de la Policía.

Sin embargo, las actividades religiosas continuarán con normalidad la próxima semana.

Peregrinación en Río Blanco
Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

1 de noviembre: se realizará la Peregrinación de los Gauchos y Paisanas, una de las más coloridas y representativas de la festividad.

2 de noviembre: tendrá lugar la Fiesta Patronal del pueblo de Río Blanco, que reúne a vecinos, familias y devotos en torno a la Patrona de Jujuy.

Peregrinación de la Policía

Peregrinación de la Policía.
Peregrinación de la Policía.

Peregrinación de la Policía.

Además, este viernes 24 se llevó a cabo una peregrinación de la Policía de Jujuy, que comenzó a las 6:00 de la mañana con un importante despliegue de efectivos y acompañamiento logístico.

La marcha fue encabezada por el subjefe de la Policía, Comisario General Prof. Joaquín Carrillo, quien junto a numerosos agentes rindió homenaje a la Virgen en un acto de fe y compromiso institucional.

Desde la organización destacaron que la devoción de los fieles “mantiene viva la tradición de fe de los jujeños”, a la vez que pidieron prudencia y respeto durante el fin de semana electoral.

En menos de una semana, robaron dos veces en el santuario de la Virgen de Río Blanco

El santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya fue escenario de dos robos consecutivos ocurridos durante los últimos días. El primero de ellos se registró el viernes 17 de octubre por la tarde, cuando un delincuente sustrajo pertenencias empleadas por los servidores durante las jornadas de peregrinación.

El hecho ocurrió en el salón “Reconciliación”, dentro del predio del santuario. El ladrón rompió las rejas de un ventanal y se llevó un bastón de una virgen, un gazebo, mesas plegables y otros elementos destinados a brindar asistencia y acompañamiento a los fieles.

Sin embargo, este miércoles por la tarde, el mismo sujeto volvió a robar en el lugar. “Sabiendo los movimientos del santuario, sustrajo otro gazebo y un prolongador de más de 150 metros, que se necesita para transportar corriente hacia el campito donde se hace la misa”, explicó a TodoJujuy.com Ramón Jerez, coordinador de Carpas Sanitarias de la Diócesis de Jujuy – Santuario de Río Blanco.

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el predio, se logró identificar al responsable de ambos robos. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones.

