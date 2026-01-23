Wara Calpanchay, la dulce voz de Susques que conquista Cosquín 2026

Con apenas 22 años, Wara Calpanchay , la artista nacida en Susques se consagró ganadora solista vocal del Pre Cosquín 2026. Su pueblo la reconoció como patrimonio cultural viviente y este sábado 24 representará a Jujuy en el mayor escenario del folklore nacional en Cosquin.

La historia de Wara Calpanchay nace en la Puna, entre cerros, carnavalitos y una identidad que no se negocia. La joven de Susques se convirtió en ganadora solista vocal del Pre Cosquín 2026 , logro que la llevará a brillar en una de las lunas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín , llevando consigo la ilusión de todo un pueblo.

Wara representa la esencia del norte argentino: el carnavalito, las coplas, el ritmo andino y una alegría que nace de la tierra. Su propuesta artística pone en valor la cultura viva de Jujuy, esa que el público busca año tras año en Cosquín y que encuentra en su voz una expresión auténtica y profunda.

Cantante, actriz y violinista, la joven artista construyó su camino desde la formación y el respeto por sus raíces, siempre teniendo presente a sus antepasados. Cada presentación suya conecta con una memoria colectiva que atraviesa generaciones y que se mantiene intacta en la Puna jujeña.

El reconocimiento de su pueblo

En el marco de la fiesta patronal de la Virgen de Belén, Wara recibió un emotivo reconocimiento en Susques. Fue declarada de interés municipal, cultural y patrimonio viviente, un gesto que simboliza el orgullo de una comunidad que se ve reflejada en su arte.

El reconocimiento no solo celebra un logro individual, sino también la proyección cultural de un pueblo entero que encuentra en ella una embajadora de su identidad.

Reconocimiento a Wara Calpanchay

Cosquín, un sueño compartido

En diálogo con Arriba Córdoba, la artista definió a Cosquín como un lugar “muy espiritual”, una sensación que vinculó directamente con la cultura de su pueblo y la importancia de respetar los cerros. Para Wara, el escenario no es solo un espacio artístico, sino también un punto de encuentro entre la música, la tierra y la espiritualidad.

"Traigo la voz de los cerros, salares y quebradas", canta en su copla ante los medios cordobeses en el escenario de Cosquín. "Estuvimos tres veces aquí y es enorme, es un lugar muy espiritual", comentó.

"En nuestras comunidades nos enseñan a respetar mucho a los cerros y hay cerros especiales", manifestó y al hablar del festival y del lugar, dijo que "Cosquín que tal vez es como el núcleo de todo, donde nuestros ancestros artistas y los nuevos nos encontramos".

Habló sobre los cientos de artistas que pasaron por este inmenso escenario y dejaron su huella. "La energía de ellos todavía anda por aquí y eso se sintió".

Este sábado 24, Wara Calpanchay subirá al escenario mayor del folklore nacional en Cosquín 2026. No lo hará sola: la acompañará la fuerza de Susques, de la Puna y de todo Jujuy, que late en cada copla y en cada paso de carnavalito.