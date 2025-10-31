A todo o nada: Banfield y Lanús juegan el clásico del Sur

Banfield recibirá a Lanús, en el marco de la fecha 14 del Clausura, el próximo lunes 3 de noviembre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Banfield recibirá a Lanús, en el marco de la fecha 14 del Clausura, el próximo lunes 3 de noviembre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Banfield viene de vencer a Independiente Riv. (M) con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 3.
Lanús viene de derrotar a Godoy Cruz con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 2 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
Facundo Tello Figueroa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.