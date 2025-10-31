viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 09:44
Liga Profesional

A todo o nada: Banfield y Lanús juegan el clásico del Sur

La previa del choque de Banfield ante Lanús, a disputarse en el estadio el Lencho el lunes 3 de noviembre desde las 21:15 (hora Argentina). El árbitro será Facundo Tello Figueroa.

A todo o nada: Banfield y Lanús juegan el clásico del Sur
BsAs (DataFactory)

Banfield recibirá a Lanús, en el marco de la fecha 14 del Clausura, el próximo lunes 3 de noviembre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.

Así llegan Banfield y Lanús

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield viene de vencer a Independiente Riv. (M) con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 3.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús viene de derrotar a Godoy Cruz con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 2 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

Facundo Tello Figueroa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Aldosivi: 9 de noviembre - 19:20 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs San Martín (SJ): 8 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Banfield y Lanús, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

