Aldosivi vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 14:30 (hora Argentina), Boca Juniors visita a Aldosivi en el estadio el Mundialista de Mar del Plata, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Aldosivi y Boca Juniors El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi fue derrotado en el Jorge Luis Hirschi frente a Estudiantes por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 6 goles y tiene 1 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors viene de vencer a Banfield en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 3 le han convertido.

Aldosivi aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 3 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión. En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors se quedó con la victoria por 2 a 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Horario Aldosivi y Boca Juniors, según país Argentina: 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

