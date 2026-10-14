Animales sueltos en Jujuy: secuestraron ocho caballos en Los Perales y Bajo La Viña

Caballos sueltos en Los Perales y Bajo La Viña.

Durante los últimos días se realizaron distintos procedimientos en los barrios Los Perales y Bajo La Viña , en San Salvador de Jujuy, donde secuestraron un total de ocho caballos que deambulaban por la vía pública sin la presencia de sus propietarios.

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Los operativos se concretaron luego de varios llamados que alertaron sobre la presencia de animales sueltos en sectores de circulación vehicular y peatonal. Según informaron fuentes policiales, esta situación representaba un riesgo para automovilistas, motociclistas y vecinos que transitaban por la zona.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en inmediaciones de calle Mercedes de Rubianes , donde personal del Cuerpo de Caballería constató la presencia de cuatro caballos que se encontraban sueltos y sin supervisión. Luego en la calle Dr. Carlos Bárcena, localizaron otros tres caballos en condiciones similares.

En ambos sectores, los animales circulaban sin ningún cuidador, lo que generaba preocupación por la posibilidad de que provocaran accidentes de tránsito.

La Policía informó que durante los operativos se secuestraron ocho equinos en total, aunque en el detalle de las intervenciones se especificó la ubicación de siete.

Qué pasó con los animales secuestrados

Una vez concretados los procedimientos, los efectivos trasladaron a los caballos hasta la base del Cuerpo de Caballería, donde quedaron a resguardo.

Además, se iniciaron las correspondientes actuaciones contravencionales para establecer las responsabilidades por la presencia de los animales en la vía pública.

Desde la fuerza recordaron que los propietarios tienen la obligación de mantener a sus animales bajo control y evitar que circulen libremente por calles, avenidas o rutas.

Animales sueltos: una infracción que puede provocar accidentes graves

En Jujuy, el artículo 87 del Código Contravencional contempla sanciones para quienes permitan que sus animales permanezcan sueltos en lugares de circulación pública.

Entre las penalidades previstas se encuentran multas de hasta 20 unidades de multa, trabajos comunitarios de hasta 30 días o arresto de hasta 12 días, según corresponda.

Las autoridades reiteraron el pedido a los propietarios para que extremen los cuidados y eviten que sus animales salgan de los predios donde se encuentran alojados.