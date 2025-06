Argentina - Primera Nacional: Estudiantes (BA) vs Chaco For Ever Zona B - Fecha 18

Chaco For Ever y Estudiantes (BA) se enfrentarán en el estadio Ciudad de Caseros el próximo sábado 14 de junio, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la zona B de la Primera Nacional.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional

Chaco For Ever perdió ante Dep. Morón por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 victorias y 1 empate. Logró convertir 6 goles y le han encajado 2.