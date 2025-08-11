Atlético Mineiro vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Por la llave 6 de la Copa Sudamericana, se enfrentan Atl.Mineiro y el Tomba el jueves 14 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Arena MRV.

Por la llave 7 se enfrentarán Independiente del Valle y Mushuc Runa

Once Caldas se enfrentará ante Huracán por la llave 8

El encuentro será supervisado por Alexis Herrera, el juez encargado.

