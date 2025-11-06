Atlético Tucumán vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Godoy Cruz visita a Atlético Tucumán en el estadio el Monumental de Tucumán, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura.
Así llegan Atlético Tucumán y Godoy Cruz
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura
Atlético Tucumán fue derrotado en el Libertadores de América frente a Independiente por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 10 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura
El anterior partido jugado por Godoy Cruz acabó en empate por 0-0 ante San Martín (SJ). Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 1 gol a sus rivales y le han encajado 5 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Godoy Cruz se quedó con la victoria por 1 a 0.
Fecha y rival de Atlético Tucumán en el próximo partido del Clausura
- Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Godoy Cruz en el próximo partido del Clausura
- Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Godoy Cruz, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
