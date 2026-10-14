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14 de octubre de 2026 - 12:27
Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

En la previa de Atlético Tucumán vs Rosario Central, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 17 de octubre desde las 20:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán. El árbitro designado será Álvaro Carranza.

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Atlético Tucumán vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 17 de octubre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Rosario Central enfrenta a Atlético Tucumán en el Monumental de Tucumán, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

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La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de empatar ante Gimnasia por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 8 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central viene de vencer a Independiente Riv. (M) en casa por 5 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 9 goles y 2 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central se quedó con la victoria por 2 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Álvaro Carranza.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Tigre: 23 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Argentinos Juniors: 2 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Huracán: 24 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Sarmiento: 30 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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