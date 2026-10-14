Atlético Tucumán vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

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El próximo sábado 17 de octubre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Rosario Central enfrenta a Atlético Tucumán en el Monumental de Tucumán, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Atlético Tucumán y Rosario Central La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura Atlético Tucumán viene de empatar ante Gimnasia por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 8 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central viene de vencer a Independiente Riv. (M) en casa por 5 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 9 goles y 2 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central se quedó con la victoria por 2 a 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Álvaro Carranza.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Tigre: 23 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Argentinos Juniors: 2 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Huracán: 24 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sarmiento: 30 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Horario Atlético Tucumán y Rosario Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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