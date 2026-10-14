Atlético Tucumán vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El próximo sábado 17 de octubre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Rosario Central enfrenta a Atlético Tucumán en el Monumental de Tucumán, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.
Así llegan Atlético Tucumán y Rosario Central
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura
Atlético Tucumán viene de empatar ante Gimnasia por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 8 goles marcados y 6 en el arco rival.
Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura
Rosario Central viene de vencer a Independiente Riv. (M) en casa por 5 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 9 goles y 2 le han convertido.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central se quedó con la victoria por 2 a 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Álvaro Carranza.
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Tigre: 23 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Argentinos Juniors: 2 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Huracán: 24 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Sarmiento: 30 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Rosario Central, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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