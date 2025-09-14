Bayern Múnich vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions se jugará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 16:00 (hora Argentina).
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de agosto, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y Bayern Múnich resultó vencedor por 4 a 1.
