Las calles de Jujuy se tiñeron de azul y oro para celebrar el triunfo de Boca en la Copa Sudamericana.

Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el Boca se impuso por 2 a 0 en Colombia y conquistó su tercera Copa Sudamericana.

Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el Boca se impuso por 2 a 0 en Colombia y conquistó su tercera Copa Sudamericana.

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