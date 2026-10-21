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21 de octubre de 2026 - 21:52
Deportes.

Boca jugará ante Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana

Boca jugará ante Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla, tras la clasificación del equipo brasileño.

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Por  Judith Girón
Boca ya tiene rival para la final de la Copa Sudamericana

Boca ya tiene rival para la final de la Copa Sudamericana

De esta manera, el Xeneize y el conjunto brasileño se enfrentarán el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El horario todavía debe ser confirmado oficialmente.

Atlético Mineiro avanzó pese a la derrota en Uruguay

El equipo uruguayo se impuso por 2-0 en el encuentro de vuelta, con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher en los minutos finales. Sin embargo, el resultado no le alcanzó para revertir la serie, ya que Atlético Mineiro había ganado 3-0 en Belo Horizonte.

El conjunto brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, consiguió así el pase a una nueva definición continental. En las últimas dos temporadas disputó finales internacionales: perdió la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y la Copa Sudamericana 2025 frente a Lanús.

Boca busca su tercer título en la Copa Sudamericana

El Xeneize afrontará su tercera final en la historia del torneo. En sus dos participaciones anteriores en una definición, se consagró campeón: en 2004, ante Bolívar, y en 2005, frente a Pumas de México.

Actualmente, Boca suma dos títulos en la competencia, la misma cantidad que Independiente, Lanús, Liga de Quito, Athletico Paranaense e Independiente del Valle. Si logra una nueva consagración, alcanzará los tres trofeos y quedará como el máximo ganador histórico del certamen.

El antecedente polémico entre Boca y Atlético Mineiro

El enfrentamiento también reaviva el recuerdo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, cuando ambos equipos protagonizaron una serie marcada por las controversias arbitrales y la tensión.

Boca quedó eliminado por penales luego de que el VAR anulara goles al conjunto argentino en los partidos de ida y vuelta. Tras el encuentro de revancha, disputado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, se produjeron graves incidentes en la zona de vestuarios, con enfrentamientos entre integrantes de la delegación xeneize, personal de seguridad y la policía militar brasileña.

La situación incluyó corridas, gases lacrimógenos y lanzamiento de vallas metálicas. La delegación de Boca permaneció durante casi doce horas dentro de un micro frente a una comisaría de Belo Horizonte antes de poder regresar a la Argentina.

Posteriormente, la Conmebol aplicó sanciones económicas y suspensiones a futbolistas como Marcos Rojo, Sebastián Villa y Cristian Pavón, además de integrantes del Consejo de Fútbol.

Copa Sudamericana: cuándo y dónde se jugará la final

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La organización deberá confirmar oficialmente el horario del encuentro.

El partido definirá al campeón de una nueva edición del torneo y le dará a Boca la posibilidad de ampliar su palmarés internacional, mientras que Atlético Mineiro buscará quedarse con el título tras sus recientes finales continentales.

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