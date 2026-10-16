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16 de octubre de 2026 - 10:24
Jujuy.

Cena Blanca 2026 en San Salvador de Jujuy: este viernes será la primera reunión

Directivos y estudiantes de San Salvador de Jujuy participarán de la primera reunión para avanzar en la organización de la Cena Blanca 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cena Blanca 2025

Cena Blanca 2025

Este viernes se realizará la primera reunión para organizar la Cena Blanca 2026 en San Salvador de Jujuy. Durante el encuentro se comenzarán a definir aspectos importantes de la celebración estudiantil, entre ellos la fecha y el menú.

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La reunión tendrá lugar en el espacio Infinito por Descubrir, ubicado en Ciudad Cultural, y contará con la participación de directivos y alumnos de las diferentes instituciones educativas de la capital jujeña.

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Qué se definirá en la primera reunión de la Cena Blanca 2026

Uno de los principales temas será establecer el día en que se realizará la Cena Blanca, una de las celebraciones más esperadas por los estudiantes que finalizan la secundaria.

También se abordará la elección del menú y otros aspectos relacionados con la organización del evento.

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